Stasera in tv 8 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 8 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 8 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La strada di casa 2

Questa sera su Rai 1 va in onda la quarta puntata della fiction La strada di casa 2, con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere.

Trama: Mentre Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo un avvistamento in autogrill, Fausto e Gloria, preoccupati per Milena, la trovano coinvolta in un tragico incidente. Operata d’urgenza in ospedale, si scopre che Milena riporta dei segni sul collo antecedenti all’incidente. L’indizio fa cadere i sospetti su Valerio, che l’avrebbe investita con l’auto aziendale dopo aver cercato di aggredirla affinché non rivelasse niente di quanto da lei scoperto, ovvero che le materie prime importate dalla Repubblica Ceca contenevano un pericoloso pesticida.

Le anticipazioni della puntata di stasera

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Bangla

Questa sera su Rai 2 arriva in prima tv il film Bangla, diretto nel 2019 da Phaim Bhuiyan, con Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Simone Liberati, Pietro Sermonti, Alessia Giulian.

Trama: Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive con la famiglia a Roma, lavora in un museo e suona in un gruppo. Ad un concerto incontra Asia, istinto puro e scatta l’attrazione.

Ecco il trailer del film:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Storie Minime

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 arriva una nuova puntata di #cartabianca, il programma di approfondimento sull’attualità condotto da Bianca Berlinguer e con la partecipazione di Mauro Corona in qualità di opinionista.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Una vita

Su Rete 4 stasera va in onda una nuova puntata della soap opera Una vita, giunta alla sua 13esima stagione. L’episodio di stasera è il numero 106.

Trama: Higinio e Maria, sollevati all’idea che Rosina non abbia parlato, ricevono la visita di un certo Melquiades. Telmo va da Espineira a chiedere notizie su Lucia e i marchesi.

STASERA IN TV 8 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Sole a catinelle

Su Canale 5 stasera va in onda uno dei grandi classici di Checco Zalone, Sole a catinelle, uscito nel 2013.

Trama: Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio Nicolò di portarlo in vacanza qualora venga promosso a scuola con una pagella perfetta. Poiché Nicolò si impegna con tutto se stesso per essere promosso a pieni voti ma i soldi in famiglia sono pochi, Checco decide di mantenere a modo suo la promessa fatta. Partendo con la speranza di vendere qualche aspirapolvere ai parenti in Molise, padre e figlio si ritrovano a casa di Zoe, una ragazza ricca e madre di un bambino della stessa età di Nicolò. Entreranno così in un mondo fatto di feste esclusive, barche lussuose e serate “in”, che Checco provvederà a stravolgere con la sua simpatia e spregiudicatezza.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 8 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera torna una nuova puntata de Le Iene Show, con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

PROGRAMMI TV 8 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di Martedì

Questa sera su La 7 è in programmazione DiMartedì, l’approfondimento di politica e attualità condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 8 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv domenica 6 ottobre, programmi e film: Imma Tataranni, Che tempo che fa, LIVE Stasera in tv sabato 5 ottobre, programmi e film: Ulisse, Amici Celebrities, Cattivissimo me, Le ragazze Stasera in tv venerdì 4 ottobre, programmi e film: Tale e Quale, Rosy Abate

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:25 – I magnifici sette

Su Tv8 questa sera va in onda il film I magnifici sette, con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Byung-hun Lee, Manuel Garcia-Rulfo.

Trama: Il magnate Bartholomew Bogue esercita il suo fatale controllo sulla cittadina di Rose Creek. Gli abitanti, oppressi da soprusi e vessazioni, trovano un insperato aiuto in sette fuorilegge, giocatori d’azzardo e mercenari, chiamati a proteggerli: Sam Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vazquez e Red Harvest. Mentre preparano la cittadina alla violenta resa dei conti che sta per arrivare, i sette mercenari si ritroveranno a lottare per qualcosa che va ben oltre il semplice denaro.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – Mrs Mills – Un tesoro di vicina

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Sicario

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Sicario, del 2015, con Emily Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Daniel Kaluuya.

Trama: Kate Macer, un’agente dell’FBI idealista, viene ingaggiata da Matt Graver, comandante di una task force d’e’lite del governo, per aiutarlo a combattere la guerra contro i cartelli della droga nella zona di confine tra Stati Uniti e Messico, dove la legge è praticamente assente. Guidata da Alejandro, un enigmatico consulente dal passato discutibile, la squadra si imbarca cosi’ in un viaggio clandestino che costringerà Kate a mettere in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto, pur di sopravvivere.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 8 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:00 – WWE Domestic Raw

21:30 – Serie A Remix 7a giornata

Su Sky Sport Uno stasera, dopo l’appuntamento settimanale con WWE Domestic Raw, spazio al remix della settima giornata di Serie A, con le principali azioni e i gol.

SKY UNO

19:40 – Alessandro Borghese Kitchen Duel Ep. 14 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Franciacorta

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti, con tappa in Franciacorta.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI