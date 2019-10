Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 8 ottobre 2019 su Rai 3

Questa sera, martedì 8 ottobre 2019, torna in prima serata su Rai 3 Cartabianca, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Bianca Berlinguer. Come di consueto tanti ospiti in studio ed interviste per analizzare i temi di attualità riguardanti la cronaca, la politica e gli esteri, con uno sguardo anche al costume e allo spettacolo.

Stasera 8 ottobre 2019 va in onda la sesta puntata di questa nuova stagione. Come ogni martedì, si ripropone lo scontro tra i due principali talk politici, Cartabianca su Rai 3 e Dimartedì su La7.

Appuntamento con il programma condotto da Bianca Berlinguer per oggi dalle 21.20 su Rai 3. Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera.

Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Torna questa sera, martedì 8 ottobre 2019, su Rai 3 una nuova puntata di Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berliguer che anche oggi avrà al centro i temi dell’attualità politica. In primo piano spazio al dibattito all’interno della maggioranza sulla Manovra 2020.

Dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def, infatti, l’esecutivo Conte è al lavoro per preparare la Legge di Bilancio che il Parlamento dovrà approvare entro la fine dell’anno. Prosegue inoltre il dialogo con l’Europa, che dovrà dare il suo parere.

Quali sono le misure contenute nella prossima Finanziaria? Si parla ad esempio di un Bonus Famiglia, per incentivare le nascite. Le opposizioni intanto sono sul punto di guerra, e hanno già indetto una grande manifestazione a Piazza San Giovanni a Roma contro questo esecutivo per il 19 ottobre.

Tra i temi della puntata di stasera di Cartabianca, secondo le anticipazioni, anche le strategie dei vari partiti in vita delle imminenti elezioni regionali, ma che può avere dei riflessi anche sul piano nazionale. Dopo l’accordo per il Conte bis, infatti, Pd e M5s hanno siglato anche un’alleanza per l’Umbria, presentando come candidato comune Vincenzo Bianconi.

Secondo le anticipazioni di Cartabianca, altro tema forte della puntata di oggi sarà il taglio dei parlamentari. Oggi alla Camera l’ultimo voto decisivo per l’approvazione del disegno di legge costituzionale, che avrà anche l’appoggio di Fratelli d’Italia.

E ancora i temi dell’immigrazione, con la nuova tragedia a Lampedusa. Di questo e di molto altro si parlerà nella puntata di stasera, 8 ottobre 2019, di Cartabianca, dalle 21.20 su Rai 3.

Cartabianca: gli ospiti della puntata di questa sera

Questa sera, insieme a Bianca Berlinguer, vedremo Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – Italia Viva. E ancora Massimiliano Fedriga, presidente Friuli Venezia Giulia – Lega.

Tra gli altri ospiti abbiamo il sindaco di Firenze Dario Nardella (Partito Democratico), il filosofo Massimo Cacciari, il giornalista e scrittore Paolo Mieli, il direttore di Radio Capital Massimo Giannini, direttore de La Verità e Panorama Maurizio Belpietro e lo scrittore Antonio Manzini.

Infine vediamo tra gli ospiti di Cartabianca anche l’imprenditore Oscar Farinetti, Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, e l’immancabile Mauro Corona.

Cartabianca: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 8 ottobre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.