Sole a catinelle: trama, cast, trailer, curiosità e streaming del terzo film di Checco Zalone

Se stasera, martedì 8 ottobre 2019, avete voglia di passare qualche ora di spensieratezza, ridendo a crepapelle, allora sintonizzatevi su Canale 5: sulla rete ammiraglia Mediaset, infatti, a partire dalle 21,20 arriva Checco Zalone con il suo terzo film, Sole a catinelle.

La pellicola, uscita nel 2013 e diretta da Gennaro Nunziante, è arrivata dopo “Cado dalle nubi” e “Che bella giornata”. E al momento è la terza nella speciale classifica dei film che hanno incassato di più in Italia (51,9 milioni di euro), alle spalle di un monumento come “Avatar” e di un altro capolavoro di Zalone, “Quo Vado“, uscito invece nel 2016.

Con il suo terzo film, Zalone questa volta mette nel mirino – con la sua solita ironia dissacrante, piena di gag e canzoncine rivisitate in chiave comica – il mondo dell’alta borghesia, degli industriali e dei radical-chic, offrendone un ritratto tragicomico e prendendosi gioco di queste figure così frequenti nella vita di tutti i giorni.

Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film Sole a catinelle: dalla trama al cast, dal trailer alle curiosità, passando per le informazioni su dove vederlo in tv e anche in streaming.

Sole a catinelle, la trama del film

Il protagonista, Checco, è un uomo del Sud, originario del Molise, che da ormai trent’anni si è spostato al Nord, a Venezia. È sposato con un’operaia siciliana, Daniela, e ha un figlio che gli vuole bene a tal punto da prendere ogni sua parola sul serio. Così, quando Checco – che non riesce a far decollare il suo lavoro di venditore di aspirapolveri dopo aver lasciato, nello sconcerto della moglie, la sua occupazione come cameriere in un hotel di lusso – gli promette una vacanza da sogno in cambio di una pagella con tutti dieci, il ragazzino si immerge a fondo nello studio.

A fine anno, la pagella è proprio quella pronosticata – tra il serio e il faceto – da Checco, che si ritrova quindi a dover organizzare una vacanza perfetta senza un soldo. E in più con il peso sul cuore della crisi con la moglie, che non ha preso bene la decisione del marito di lasciare il lavoro in hotel perché “poco stimolante” proprio nel momento stesso in cui lei perde il lavoro a causa della chiusura della fabbrica.

Per fortuna, però, Checco non è un tipo che si perde d’animo: così decide di portare il figlio in Molise, con un doppio obiettivo: vendere qualche aspirapolvere ai suoi parenti e far divertire il figlio con i bambini del posto. Peccato che entrambi i propositi non vadano a buon fine e che Nicolò sia molto deluso dal padre.

Fino a quando padre e figlio non finiscono a casa di Zoe, una ricca ragazza francese madre di un bambino – della stessa età di Nicolò – affetto da mutismo, che però davanti a loro torna a parlare. Dopo gli attriti iniziali, Checco e il figlio entreranno in un mondo lontanissimo da quello a cui sono abituati, fatto di feste esclusive e barche lussuose. Un mondo che Checco saprà rivoluzionare con la sua molesta simpatia…

Come finisce Sole a catinelle

Sole a catinelle, il cast completo

Nel film Sole a catinelle, accanto al protagonista assoluto Checco Zalone, spicca la presenza di alcuni attori stranieri, poco conosciuti in Italia. Su tutti, l’attrice Aurore Erguy, che interpreta il ruolo di Zoe. Il figlio di Checco nel film, Nicolò, è interpretato invece dal giovanissimo Robert Dancs, alla sua prima prova cinematografica: il ragazzo, nato a Bergamo, ha origini rumene.

Ecco il cast completo del film Sole a catinelle. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Checco Zalone – Checco Zalone

Robert Dancs – Nicolò

Miriam Dalmazio – Daniela

Aurore Erguy – Zoé

Ruben Aprea – Lorenzo, figlio di Zoé

Valeria Cavalli – Giulietta/Juliette Marin

Orsetta De Rossi – Domiziana

Matilde Caterina – Zia Ritella

Stefano Sabelli – Onofrio

Daniela Piperno – Giovanna

Lydia Biondi – Carolina, maestra di Nicolò

Augusto Zucchi – Piergiorgio Bollini

Marco Paolini – Vittorio Manieri

Alessandro Bressanello – dottor Giacomo Surace

Angie Alexander – segretaria Risorse Umane

Mimmo Mignemi – papà di Daniela

Claudia Brovedani – Olga Bollini

Maurizio Lastricov Ludovico, papà di Lorenzo

Elettra Dallimore Mallaby – attrice set cinematografico

Gaia Padovan – psicologa scuola elementare Nicolò

Paolo Braghetto – sindacalista

Sole a catinelle, le curiosità

Tra le cose che non tutti sanno del film Sole a catinelle, è che inizialmente il finale doveva essere diverso. “All’inizio – ha dichiarato il regista, Gennaro Nunziante – avevamo ipotizzato di concludere con Checco e la moglie che si trasferivano in Molise per avviare un’attività. Ma ci sembrava di fuggire dalla realtà e quindi abbiamo deciso diversamente”.

Anche il titolo originario era diverso. Non “Sole a catinelle”, bensì “Tutti dieci”, in riferimento alla pagella scolastica di Nicolò, che dà inizio alla scatenata vacanza con il padre.

La scuola elementare del film, quella in cui è iscritto Nicolò, è interpretata a una certa Margherita Ricci. Sapete chi è? La moglie del regista Nunziante!

Ci sono tante comparse “famose” nel film: la vera compagna di Checco Zalone, Mariangela, compare in una scena mentre scarta l’aspirapolvere sotto un albero di Natale. La figlia di Zalone, Gaia, neonata ai tempi del film, compare in un filmato in cui, sulle note di “Dove ho sbagliato”, il protagonista rivive la storia con la moglie che lo ha lasciato. Il regista Nunziante e il figlio Renato compaiono inoltre in una scena all’uscita della scuola elementare.

Sole a catinelle, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del terzo film al cinema di Checco Zalone:

Sole a catinelle, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Sole a catinelle? La pellicola di Zalone va in onda su Canale 5 stasera, martedì 8 ottobre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Sole a catinelle è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming