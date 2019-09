Cado dalle nubi: trama, cast, trailer e streaming del film di Checco Zalone

Cado dalle nubi: tutto su trama, cast e streaming del film di Checco Zalone | Canale 5

Si rinnova l’appuntamento settimanale di Canale 5 con i film di Checco Zalone: stasera, martedì 24 settembre 2019, a partire dalle 21,20 sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda Cado dalle nubi.

Si tratta del primissimo film con protagonista il comico pugliese: la pellicola, diretta da Gennaro Nunziante, è uscita infatti al cinema nel novembre del 2009, distribuito da Medusa Film. Prima di allora, Checco Zalone si era distinto soprattutto per i suoi sketch televisivi, all’interno di programmi comici come Zelig.

Con Cado dalle nubi, invece, l’attore originario di Bari si è affermato definitivamente anche al cinema, riuscendo a creare un filone di commedia comica del tutto originale in Italia. E che ha portato i suoi film successivi (“Che bella giornata”, “Sole a catinelle” e “Quo Vado“) in cima alla classifica degli incassi ottenuti al botteghino nel nostro paese.

Ma di cosa parla Cado dalle nubi? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer ufficiale alle informazioni su dove vederlo anche in streaming.

Cado dalle nubi, la trama del film

Checco Zalone è un giovane pugliese che sogna di fare il cantante neomelodico. È fidanzato con una ragazza, Angela, alla quale ha anche dedicato una canzone tanto romantica quanto sgrammaticata: lei, però, non lo prende sul serio e anzi a un certo punto decide di lasciarlo a causa dei suoi sogni irrealizzabili.

Caduto nello sconforto, Checco lascia la sua città, Polignano a mare, e si trasferisce a casa di un cugino, Alfredo, a Milano. L’aspirante cantante fa molta fatica ad ambientarsi nella nuova città: inoltre il cugino, consapevole dell’ignoranza di Checco, decide di non dirgli nulla del fatto che sia fidanzato con un altro uomo, Manolo.

A un certo punto, però, il protagonista di Cado dalle nubi incontra Marika, una bellissima ragazza che gli fa subito battere il cuore. La ragazza, figlia di un leghista molto convinto e apertamente anti-meridionale, lo vede però soltanto come un amico, anche piuttosto buffo. Dopo l’ennesima delusione, Checco decide allora di iscriversi ai provini di un programma televisivo, “I want you”, che seleziona talenti musicali.

Tra mille gag e quasi involontariamente, il suo talento verrà riconosciuto al punto da trasformarlo in un fenomeno. Il discografico che inizialmente lo aveva scartato inizia a cercarlo per tutta la città. Una volta ottenuto il successo, riuscirà Checco a conquistare Marika? O tornerà in Puglia alla ricerca di Angela?

Cado dalle nubi, il cast completo

Nel cast di Cado dalle nubi, oltre all’immancabile Checco Zalone, spicca la presenza di molti volti noti della tv e del cinema italiano. La co-protagonista del film, ad esempio, è Giulia Michelini, nota soprattutto per il ruolo di Rosy Abate nella celebre fiction di Canale 5.

Il cugino omosessuale di Checco, Alfredo, è interpretato invece da Dino Abbrescia, affiancato da Fabio Troiano, che nel film recita il ruolo del fidanzato Manolo. Piccola curiosità: Abbrescia, Troiano e Michelini erano nel cast di Squadra Antimafia, fiction prodotta da Taodue (che ha prodotto anche Cado dalle nubi).

Tra i vari attori, inoltre, spicca Peppino Mazzotta, celebre soprattutto per il ruolo dell’ispettore Fazio nel Commissario Montalbano, che interpreta il parroco, don Livio. Presente anche, per un cameo, la sorella di Giulia Michelini, Paola, nel ruolo della coordinatrice del concorso a cui partecipa Checco.

Ecco il cast completo del film Cado dalle nubi (accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola):

Checco Zalone – Checco Zalone

Giulia Michelini – Marika Mantegazza

Dino Abbrescia – Alfredo

Fabio Troiano – Manolo

Ivano Marescotti – Mauro Mantegazza

Raul Cremona – Roberto

Gigi Angelillo – zio di Checco (padre di Alfredo)

Anna Ferruzzo – Anna Albanese (Madre di Checco)

Ludovica Modugno – zia di Checco (madre di Alfredo)

Ivana Lotito – Angela

Claudia Penoni – Raffaella Mantegazza

Francesca Chillemi – Luisa

Stefano Chiodaroli – Giulio

Peppino Mazzotta – don Livio

Sereno Bukasa – Nicholas

Mariangela Eboli – Brigida, amica di Angela

Gioia Libardoni – segretaria

Daniela Piperno – produttrice concorso musicale

Andrea Midena – presentatore per il PdN

Paola Michelini – coordinatrice per i ragazzi del concorso

Cado dalle nubi, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del primo film di Checco Zalone, in onda stasera su Canale 5:

Cado dalle nubi, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Cado dalle nubi? La pellicola di Zalone va in onda su Canale 5 stasera, martedì 24 settembre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Cado dalle nubi è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming