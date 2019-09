Cado dalle nubi trama: di cosa parla il film di Checco Zalone, in onda stasera su Canale 5

Per tutti gli amanti della comicità di Checco Zalone quello di stasera, martedì 24 settembre 2019, è decisamente un appuntamento da non perdere: su Canale 5, infatti, arriva Cado dalle nubi, primo film del comico pugliese, che ha messo d’accordo pubblico e critica con una trama originale e piena di divertenti scene.

La pellicola, uscita nei cinema nel novembre 2009, è stata diretta da Gennaro Nunziante, il regista dei record che – con i successivi film di Checco Zalone – è balzato in testa alla classifica delle pellicole che hanno incassato di più al box office nel nostro paese.

Per il suo primo film Checco Zalone ha scelto un personaggio, largamente ispirato ai suoi sketch televisivi, che porta il suo stesso nome. Vediamo insieme la trama di Cado dalle nubi e il finale del film, per chi non è mai riuscito a vederlo tutto.

Cado dalle nubi trama: di cosa parla il film

La trama di Cado dalle nubi racconta la storia di Checco, un ragazzo pugliese che sogna di diventare un cantante. Zalone è un ragazzo che crede molto nei suoi mezzi, anche troppo: non si rende conto, ad esempio, di essere sgrammaticato o di affrontare, nelle sue canzoni, temi molto banali.

Checco è fidanzato con una ragazza del suo paese (Polignano a mare), Angela, che però non lo apprezza fino in fondo. Lei, infatti, vorrebbe un fidanzato con il quale sposarsi e sistemarsi, ma Checco con le sue ingiustificate ambizioni non le permette di progettare il futuro. Così, lei lo lascia. Il ragazzo, profondamente deluso, decide di emigrare: si trasferisce a Milano, dal cugino omosessuale (anche se non lo ha mai dichiarato alla famiglia) Alfredo.

A Milano, l’ambientamento non è facile. Il clima è diverso, l’ambiente pure: a risollevare l’umore di Checco ci pensa però Marika, una bella ragazza che incontra in un negozio di strumenti musicali. Marika, figlia di un leghista convinto, apertamente contro le persone del Sud Italia, fa volontariato presso un’abbazia locale, che aiuta giovani con problemi di droga o alcol.

Checco si innamora subito di lei e, per poterla corteggiare si candida come insegnante del corso di chitarra per i ragazzi. In realtà Marika, innamorata di un suo professore universitario, non ama il ragazzo pugliese. Durante una festa, però, si ubriaca e bacia Checco, illudendolo che tra loro possa esserci qualcosa. Nonostante ciò, la verità arriverà presto alle orecchie di Checco: deluso nuovamente, il cantante decide di iscriversi a “We want you”, un programma che seleziona talenti musicali per la tv.

Cado dalle nubi trama: come finisce il film

Attenzione: spoiler!

La storia di Cado dalle nubi continua con Checco che si presenta in ritardo alle audizioni: il direttore dei provini si rifiuta di farlo esibire. Lui si esibisce da solo, anche se nessuno vede la sua performance. Vedendo il suo sogno in frantumi, il ragazzo decide di tornare a Polignano a mare. Il video del suo provino, però, viene comunque registrato da alcune telecamere rimaste accese per caso.

Il giorno dopo, il personale del programma canta la canzone di Checco, che è già un grande successo all’interno dell’azienda. La direttrice del programma, allora, intima al direttore dei provini di trovare a tutti i costi il cantante, o verrà licenziato.

Checco, in stazione, viene raggiunto da Marika, che gli dichiara i suoi veri sentimenti. I due si baciano e vengono raggiunti dal direttore dei provini, che informa Checco che è uno dei nuovi concorrenti del programma.

Alla fine del film Checco, vincitore di “We want you”, sposa Marika a Monopoli. Il padre della ragazza, che voleva dimettersi per la vergogna, scopre che quasi tutti i compagni di partito hanno in realtà origini meridionali. Durante il matrimonio, inoltre, Alfredo trova il coraggio di fare coming out con la famiglia, raccontando della sua storia con Manolo. Dopo lo shock iniziale, i suoi genitori accettano la sua decisione.

