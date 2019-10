DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 8 ottobre, su La7

Stasera, martedì 8 ottobre 2019, torna su La7 DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris che analizza con numerosi ospiti, servizi e interviste, l’attualità politica ed economica in Italia. Argomenti ricorrenti del programma sono però anche l’arte, il costume, il fisco e le pensioni. No mancano poi i momenti più leggeri con la satira di Gene Gnocchi. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera.

Si tratta della quinta puntata di questa nuova edizione, in onda come sempre su La 7 a partire dalle 21.15. Floris e la sua squadra tornano con nuovi ospiti e argomenti, per una nuova sfida del martedì sera con l’altro talk politico, Cartabianca di Bianca Berlinguer, in onda su Rai 3.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 8 ottobre

In primo piano anche stasera la politica, con il governo Conte impegnato a lavorare alla manovra economica dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def (Nadef). Tiene banco la trattativa con l’Europa, che dovrà dare il suo via libero definitivo.

Con il passare dei giorni, inoltre, vengono fuori alcuni dettagli e retroscena su quella che sarà la Legge di Bilancio, che il Parlamento deve approvare entro la fine dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio. In particolare il governo vuole varare un Piano Famiglia, a partire dal 2020, con un sussidio di 240 euro a figlio.

Che fine faranno invece le misure cardine del governo gialloverde? Il presidente dell’Inps proprio oggi ha detto che Quota 100 finirà nel 2021. E il reddito di cittadinanza? Spazio nella puntata di oggi di DiMartedì, secondo le anticipazioni, anche alle opposizioni che ovviamente non stanno a guardare e già sono sul piede di guerra e hanno annunciato una grande manifestazione a Piazza San Giovanni a Roma contro questo esecutivo per il 19 ottobre.

Inoltre oggi è una giornata molto importante, sempre per quanto riguarda la politica, perché si attende il foto finale disegno di legge costituzionale per il disegno di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Di questo e di molto altro si parlerà nella puntata di stasera di DiMartedì, con servizi e ospiti in studio. Ma DiMartedì da tradizione non è solo politica. Spazio secondo le anticipazioni anche a notizie di costume, cultura, economia, lavoro e società. Nella trasmissione anche Nando Pagnoncelli con i suoi sondaggi e la satira di Gene Gnocchi. Tra le consuete rubriche anche quella a cura di Emmanuela Bertucci dell’Aduc.

DiMartedì, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.