La strada di casa 2, anticipazioni e trama della quarta puntata in onda martedì 8 ottobre 2019 | Rai 1

Rai 1 non è soltanto Montalbano o Alberto Angela. Nel palinsesto televisivo di Viale Mazzini sono presenti tante altre fiction che piacciono agli italiani e tra queste spunta anche La strada di casa, giunta alla sua seconda stagione.

Martedì 8 ottobre 2019 va in onda la quarta puntata della fiction che vede protagonista Alessio Boni; al suo fianco, ritroveremo anche Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini.

Di seguito, vi riportiamo le anticipazioni e la trama della puntata in onda questa sera de La strada di casa.

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della fiction

La strada di casa 2 quarta puntata: le anticipazioni e la trama

Cosa succede nella quarta puntata de La strada di casa 2? Secondo il regista Riccardo Donna siamo di fronte a uno snodo fondamentale perché il “racconto su più piani temporali che si inseguono” prosegue per i primi tre episodi “fino a ricongiungersi al termine della quarta puntata”.

Il cast completo della fiction La strada di casa

Davide è scomparso. Di lui non si hanno più notizie. Le ultime tracce risalgono a un autogrill, ma da quel momento tutto è caduto nel mistero. Lorenzo allora si mette sulle sue tracce con la speranza di trovarlo il prima possibile.

La strada di casa 2, le anticipazioni della quarta puntata: cosa succede a Milena?

Fausto e Gloria si lasciano prendere dall’angoscia, mentre Milena viene coinvolta in grave incidente che si conclude in tragedia. La donna viene portata in ospedale e durante l’intervento i medici si rendono conto che Milena presenta segni evidenti sul collo che non possono essere ricondotti all’incidente, motivo per cui il dito viene immediatamente puntato su Valerio.

Del resto, avrebbe avuto più di un motivo per farlo. Avrebbe potuto intimare a Milena di tacere dopo quanto aveva scoperto e la violenza non avrebbe stupito nessuno. Milena è a conoscenza di un delicato dettaglio: sa per certo che un pericoloso pesticida è contenuto nelle materie prime importante dalla Repubblica Ceca.

Potrebbero interessarti Phaim Bhuiyan, chi è l’attore che recita nel film Bangla Sole a catinelle trama e finale: di cosa parla e come finisce il film di Checco Zalone Bangla: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 2

La quarta puntata de La strada di casa 2 va in onda martedì 8 ottobre alle 21,25 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming la fiction