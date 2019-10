Bangla: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 2

Questa sera, martedì 8 ottobre 2019, va in onda in prima serata su Rai 2 alle 21.20 Bangla, film del 2019 scritto, diretto e interpretato da Phaim Bhuiyan. Si tratta di un giovanissimo 24enne, nato e cresciuto a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara, dove vive tutt’ora insieme alla sua famiglia. La pellicola, presentata in anteprima all’IFFR 2019 (International Film Festival di Rotterdam) nel 2019 e distribuita da Fandango, vede come protagonisti lo stesso Bhuyian e Carlotta Antonelli. Si tratta dell’esordio di Phaim alla regia e, per il suo primo film, il ragazzo ha scelto di realizzare questa commedia a tratti autobiografica.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Bangla film: trama

Il film racconta la storia di Phaim, giovane 22enne musulmano di origini bengalesi nato in Italia che vive con la sua famiglia a Roma, nel quartiere multietnico di Torpignattara. Nella capitale lavora come stewart in un museo e nel tempo libero suona in un gruppo. Proprio in occasione di un concerto incontra Asia, una ragazza che rappresenta il suo polo opposto: lei è istinto puro e nella vita non vuole avere nessuna regola. Nonostante le differenze tra i due l’attrazione scatta immediata e Phaim dovrà capire come conciliare il suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole dell’Islam: niente sesso prima del matrimonio.

La trama completa del film

Bangla film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Phaim Bhuiyan – Phaim

– Phaim Carlotta Antonelli – Asia

– Asia Simone Liberati – Matteo

– Matteo Pietro Sermonti – padre di Asia

– padre di Asia Shaila Mohiuddi – sorella di Phaim

– sorella di Phaim Nasima Akhter – madre di Phaim

– madre di Phaim Rishad Noorani – padre di Phaim

Bangla film: trailer

Ecco il trailer del film:

Bangla film: streaming

Dove vedere il film Bangla? La pellicola va in onda in prima visione martedì 8 ottobre 2019 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Potrebbero interessarti Phaim Bhuiyan, chi è l’attore che recita nel film Bangla Sole a catinelle trama e finale: di cosa parla e come finisce il film di Checco Zalone Bangla trama: di cosa parla il film di Phaim Bhuiyan stasera su Rai 2

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming