Phaim Bhuiyan, chi è l’attore che recita in Bangla | Età, carriera, Instagram

Phaim Bhuiyan è un giovane attore romano, ma anche regista e sceneggiatore, che ha debuttato sul grande schermo con il film Bangla.

La sua opera prima è arrivata nelle sale nel 2019 ed è stata premiata con il Nastro d’Argento come miglior commedia.

Ma chi è Phaim Bhuiyan? Cosa sappiamo sul suo conto?

Phaim Bhuiyan, chi è il giovane attore di Bangla | Età

Classe 1995, Phaim Bhuiyan è nato a Roma, precisamente nel quartiere di Tor Pignattara, ma la famiglia è originaria del Bangladesh. Non a caso, nella film Bangla Phaim dice: “Sono 50% bangla, 50% italiano, 100% Torpigna”.

Figlio di mamma casalinga e papà venditore ambulante, Phaim ha conseguito il diploma in Video Design all’Istituto LED di Roma. Il suo nome ha iniziato a ottenere spessore grazie al supporto del web, già a 14 anni Phaim era su YouTube come ha raccontato in un’intervista a Famiglia Cristiana.

“È stato molto formativo, perché mi ha fatto entrare nel mondo delle immagini. Avevo quattordici anni, era una sorta di valvola di sfogo. Scuola, problemi sentimentali… Purtroppo è andata male, non avevo molte visualizzazioni. L’avvicinamento al cinema è stato casuale, mi hanno ispirato i miei professori. Ho fatto un servizio per la Rai, per il programma Nemo – Nessuno escluso, e poi è arrivata la casa produttrice Fandango. Ho avuto il coraggio di crederci, dietro la macchina da presa ci so fare. Il mio sogno è di continuare su questa strada”, ha dichiarato il giovane attore.

Phaim Bhuiyan, vita privata e social | Instagram

Della sua vita privata si conosce molto poco, Phaim è un ragazzo molto riservato e neanche dal suo account Instagram trapelano informazioni necessarie a comprendere se sia attualmente single o no.

Riguardo il suo film, Phaim ha raccontato da dov’è nata la storia di Bangla: “Ci siamo inventati la storia d’ amore, ma per il resto è quasi tutto vero. Ho lavorato in un museo, ho avuto una band… Anche la questione della sessualità è reale. Bisogna avere pazienza, aspettare il matrimonio. Ho una forte spiritualità, credo molto nell’importanza dei valori. A volte oggi i giovani vanno troppo veloci. Serve il supporto di chi ti sta vicino, bisogna saper ascoltare. La famiglia è molto importante”.

Phaim poi prosegue parlando della famiglia: “I miei genitori si sono sempre sacrificati per me, anche facendo lavori molto umili. Mio padre è arrivato in Italia nel 1987 dal Bangladesh, dopo essere sbarcato in Francia. Mia mamma lo ha raggiunto nel ’ 92. Noi della seconda generazione dobbiamo rendere omaggio ai loro sforzi, quindi ci dobbiamo impegnare molto in ogni ambito”.

Dove seguire il giovane attore? Potete trovare Phaim su YouTube, ma anche su Instagram e Facebook che aggiorna con frequenza.