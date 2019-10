Bangla trama: di cosa parla il film di Phaim Bhuiyan stasera su Rai 2

Bangla trama – Questa sera in prima serata su Rai 2 un film assolutamente da vedere: si tratta di Bangla, esordio alla regia di Phaim Bhuyan, giovane 24enne originario del Bangladesh ma nato e cresciuto in Italia, nel quartiere Tor Pignattara alla periferia est di Roma. La pellicola, del 2019, è stata presentata in questo stesso anno all’IFFR (International Film Festival di Rotterdam) e distribuita qui in Italia, a partire dallo scorso maggio, da Fandango.

Come protagonisti di questa commedia – in cui non mancano parti autobiografiche – ci sono lo stesso Phaim Bhuyan e Claudia Antonelli, attrice romana della stessa età del regista che abbiamo visto nel cast di Suburra nel ruolo della giovane moglie di Spadino (Giacomo Ferrara).

Ma di cosa parla il film? Vediamo qui di seguito la trama completa.

Cast e streaming di Bangla

Di che parla il film

Phaim, giovane ragazzo di origini bengalesi di 22 anni, è nato e cresciuto in Italia, a Roma, nel quartiere multietnico di Torpignattara. Lavora come steward in un museo e passa le sue giornate tra la famiglia – composta da un padre sognatore, una madre molto tradizionalista ed una figlia prossima al matrimonio con un altro ragazzo bengalese – e le visite al suo amico pusher Matteo. Non solo: ha una passione per la musica e suona con una band, la Moon Star Studio, composta da tre suoi amici.

Con il suo gruppo spesso si trova a girare per locali e, proprio durante una serata, Phaim conosce Asia, una giovane ragazza romana. Anche se i due sono molto diversi scatta immediato il colpo di fulmine e, in poco tempo, Phaim si ritrova ad un bivio: andare via dall’Italia e partire per Londra con la famiglia, oppure restare a Roma per rimanere con i suoi amici di sempre e con la ragazza che ama?

Qui di seguito il trailer: