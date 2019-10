Stasera in tv 3 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 3 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 3 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 5

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata, in prima tv, di Un passo dal cielo 5: l’episodio di oggi si intitola “Il gigante e il bambino”.

Trama: La violenta aggressione di un maestro di sci mette Valeria in una posizione scomoda, costringendo Vincenzo a decidere se procedere contro di lei e a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Intanto le indagini avranno uno sviluppo inaspettato, che riguarderà anche Klaus. Nel frattempo, nonostante non ci sia traccia di suo figlio, la Francesco sembra rasserenato, almeno fino a quando una notizia improvvisa non sconvolge la vita di Emma.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maledetti amici miei

Questa sera su Rai 2 arriva in prima tv il nuovo programma voluto fortemente dal direttore Freccero, Maledetti amici miei: si tratta di uno show con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi. Ormai raggiunta e superata la mezza età, 4 amici si ritrovano su un tetto con la volontà di confessare i momenti cruciali della loro vita. Accanto a loro grandi ospiti del mondo del cinema, del teatro e della musica.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il segreto dei suoi occhi

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Il segreto dei suoi occhi, del 2015, con Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts, Michael Kelly.

Trama: Da 13 anni Ray, ex agente dell’Fbi, è sulle tracce del delinquente che ha stuprato e ucciso la figlia della sua collega Jess, e la caccia all’uomo si incrocia e sovrappone alla guerra al terrorismo islamico iniziata subito dopo l’11 settembre. Da 13 anni Ray è innamorato di Claire, algida vice procuratore distrettuale, sentimentalmente impegnata con un altro. La frustrazione parallela che l’uomo prova sul piano personale e su quello professionale lo stanno lentamente logorando, finché finalmente Ray trova una traccia del killer scomparso, e coinvolge Jess e Claire nella sua missione. Ma niente è come sembra, e il rischio di accanirsi contro il nemico sbagliato – sia esso uno sbandato o un attivista islamico – è grande.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 stasera è in programma una nuova puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 3 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Eurogames

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con Eurogames, il vecchio “Giochi senza frontiere” condotto da Ilary Blasi e Alvin.

GUIDA TV 3 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera c’è il secondo appuntamento della stagione con Le Iene Show, dopo l’esordio di martedì sera con tanto di omaggio a Nadia Toffa.

Le Iene, l’ultimo addio a Nadia Toffa, ma l’assenza di Ilary Blasi fa discutere

Le Iene, il video inedito di Nadia Toffa: “Non credo avrò ancora molto tempo”

PROGRAMMI TV 3 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro paese condotto da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 3 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 1 ottobre, programmi e film: La strada di casa 2, Juventus-Bayer Leverkusen, Le Iene Stasera in tv lunedì 30 settembre, programmi e film: Montalbano, Temptation Island Vip Stasera in tv, programmi e film di giovedì 26 settembre 2019: Un passo dal cielo 5, Eurogames

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bergamo

20:30 – UEFA Europa League Prepartita Live

21:00 – UEL Lazio – Rennes (diretta)

Su Tv8 questa sera arriva la partita di Europa League tra Lazio e Rennes, valida per la seconda giornata dei gironi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:20 – Nudi e felici

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Captive – Scomparsa

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Captive – Scomparsa, con Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand.

Trama: Matthew (Ryan Reynolds) è il padre di Cass, una bambina rapita di cui si sono perse le tracce. Otto anni dopo quel tragico giorno, una serie di inquietanti indizi portano Matthew a credere che la figlia, ormai diciassettenne, sia ancora viva. In una terrificante corsa contro il tempo, Matthew, i detective e anche la stessa Cass dovranno svolgere ognuno la loro parte per far sì che si chiarisca il mistero della scomparsa e si ponga fine alla prigionia.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 3 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:55 – Wolfsberg – Roma (diretta)

21:00 – Lazio – Rennes (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta la partita di Europa League tra Lazio e Rennes, seconda giornata dei gironi.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

21:15 – X Factor 2019 Bootcamp – prima parte

Questa sera su Sky Uno torna lo spettacolo di X-Factor 2019 con la prima parte dei Bootcamp.

Le anticipazioni della quarta puntata di X Factor

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI