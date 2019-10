Le Iene, l’ultimo addio a Nadia Toffa, ma l’assenza di Ilary Blasi fa discutere

Nadia Toffa, l’ultimo saluto in tv, ma scoppia la polemica: dov’è Ilary Blasi?

È stata una puntata speciale quella del primo ottobre delle Iene: la nuova stagione del programma di Italia 1 si è aperto nel ricordo della Iena Nadia Toffa e ha visto la presenza in studio di oltre cento Iene, a mancare però era Ilary Blasi.

Nonostante fossero tante, tantissime le Iene presenti nello studio Mediaset per salutare la Iena scomparsa lo scorso 13 agosto, in tanti a casa notano l’assenza di una Iena d’eccellenza: la conduttrice Ilary Blasi.

In studio, infatti, c’è Alessia Marcuzzi che racconta di Nadia e lancia il suo ultimo inedito video, quello in cui la Iena scomparsa parla della malattia. Mentre con gli occhi lucidi mezza Italia si commuoveva vedendo per l’ultima volta Nadia Toffa davanti a una telecamera, più di qualcuno alimentava la polemica sui social per l’assenza di Ilary Blasi.

“Ci sono tutti, tranne Ilary Blasi. Che vergogna”, scrive un utente su Twitter. “Quasi 10 anni di conduzione alle Iene insieme alla Toffa ma Ilary Blasi se ne frega ed e’ la grande assente di sempre, visto che nemmeno al funerale è andata”, si legge in un altro tweet.

Oltre a Ilary Blasi, in tanti notano che a mancare è anche Teo Mammucari, Iena della prima ora. E infatti la polemica è rivolta anche a lui: “Gli assenti Teo Mammucari e Ilary Blasi pesano come macigni!”, si legge in un commento. “Ilary Blasi e Teo Mammucari saranno ricordati in questo giorno come i due coglioni del gruppo pieni di impegni improrogabili”, scrive un altro utente.

E, in effetti, come confermano alcune tracce lasciate sui social, Ilary Blasi in quel momento si trovava a Londra per motivi lavorativi, pare, ma di Teo Mammucari non si hanno spiegazioni. Intanto qualcuno cerca di smorzare la polemica, proprio nel ricordo di Nadia Toffa che mai avrebbe voluto che si scatenasse una situazione del genere.

Si sono dati appuntamento a Cologno Monzese, le cento Iene presenti il primo ottobre in studio e hanno salutato per l’ultima volta la “guerriera”. Tra coloro che nel corso degli anni hanno vestito i panni degli inviati o dei conduttori della trasmissione c’erano Fabio Volo a Enrico Lucci, passando per Victoria Cabello, Giulio Golia, Simona Ventura e Marco Berry. E poi Alessandro Cattelan, Enrico Brignano, Afef, Luciana Litizzetto e tanti altri ancora.

Chi era Nadia Toffa

