Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda giovedì 3 ottobre 2019

Tornano Le Iene in tv. La seconda puntata, quella del giovedì, va in onda il 3 ottobre 2019 in prima serata, ore 21:25, e vede la conduzione straordinaria di tre donne che il pubblico di Italia 1 conosce benissimo.

Da inviate a conduttrici: questa sera, per tanti giovedì, vedremo infatti al timone del programma Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

La prima puntata della stagione è andata in onda martedì 1 ottobre ed è stata dedicata a Nadia Toffa, iena incontrollabile e coraggiosa che si è spenta quest’estate.

Quali sono le anticipazioni della puntata in onda questo giovedì 3 ottobre? Vediamole insieme.

Le Iene, le anticipazioni di giovedì 3 ottobre

Questa sera, 3 ottobre 2019, Le Iene daranno spazio a una piccola Iena d’eccezione, Potito Ruggiero, che intervisterà il ministro dell’ambiente Sergio Costa.

Tutta l’Italia conosce il piccolo Potito, la “Greta Thunberg” italiana che a soli 12 anni ha manifestato da solo in occasione del Fridays for Future tenutosi venerdì 27 settembre 2019.

In tutta Italia si manifestava contro la crisi climatica, ma nel comune di Stornarella (Foggia) soltanto il piccolo Potito è sceso in piazza. Quando il sindaco gli ha chiesto cosa stesse facendo, lui ha risposto: “La terra è nostra madre e non si è mai visto un figlio che maltratta una madre fino a portarla alla morte”.

“Se Greta Thunberg è andata all’Onu, noi abbiamo portato Potito dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa”: ecco come spiegano Le Iene la scelta di coinvolgere il piccolo Potito nella loro puntata.

L’attenzione della puntata di questa sera poi si concentra anche sul caso che ha fatto discutere tutto il mondo poche settimane fa: dagli Stati Uniti è arrivata la notizia del primo decesso a causa dell’uso della sigaretta elettronica e Alessandro Politi racconterà le drammatiche storie di ragazzi tra la vita e la morte dopo aver “svapato”.

La Iena, volata fino a Chicago, ha intervistato una madre di questi ragazzi ricoverato in un ospedale in terapia intensiva, in coma da dieci giorni e tenuto in vita dalle macchine.

“Mio figlio non ha mai avuto nulla sin da ragazzino, neanche l’asma, è sempre stato in salute”, racconta la donna ad Alessandro Politi. Avrebbe contratto una brutta infezione polmonare legata all’utilizzo della sigaretta elettronica. E il suo non è un caso isolato.

Le Iene, le anticipazioni: gli altri servizi

Nella puntata in onda questa sera si parlerà anche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che incontra Alice Martinelli dopo l’incursione di martedì di una delle Iene.

In più parte un’inchiesta di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti che racconta la storia di quella che si potrebbe rivelare una delle sparizioni più clamorose di opere d’arte dell’antichità. Stiamo parlando dei Bronzi di Riace e della controversa storia del loro ritrovamento. Un mistero lungo quasi mezzo secolo e tutto ancora da risolvere.

Infine Corti e Onnis hanno raggiunto l’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, nel pieno di una crisi di risultati che fa scricchiolare la sua panchina per farsi raccontare questo momento delicato.

La puntata di questa sera, giovedì 3 ottobre 2019, de Le Iene va in onda su Italia 1 alle ore 21:25.