Il segreto nei suoi occhi, la trama del film con Nicole Kidman

Nicole Kidman ne ha interpretati di ruoli nella sua carriera. Quello nel film Il segreto nei suoi occhi l’ha portata a recitare al fianco di Julia Roberts.

Il film, un thriller drammatico del 2015, è stato diretto da Billy Ray ed è un remake americano dell’omonimo film argentino intitolato del 2009.

Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E qual è il finale?

Il segreto nei suoi occhi, la trama del film

Pochi mesi dopo l’11 settembre, a Los Angeles vediamo una squadra antiterrorismo a lavoro composta dall’agente FBI Ray Kasten, Jess Cobb (la sua migliore amica) e i detective Bumpy Willis e Reg Siefert.

Loro compito è quello di sorvegliare una moschea indicata come possibile cellula dormiente per nuovi attacchi terroristici.

Arriva una telefonata che li informa del ritrovamento del cadavere di una giovane donna, violentata e poi uccisa. Il corpo è stato abbandonato in un cassonetto della spazzatura vicino alla moschea.

Tutto quello che c’è da sapere su Il segreto nei suoi occhi

Ray scopre che la ragazza è la figlia di Jess, con la quale aveva un appuntamento in pasticceria per comprare una torta di compleanno alla collega. Ray è devastato dai sensi di colpa così parte un’indagine non ufficiale sul suo omicidio.

I sospetti di Ray cadono immediatamente su un giovane di nome Marzin e per incastrarlo chiede aiuto a Claire Sloan, assistente del procuratore distrettuale. Claire è fidanzata, ma tra i due c’è una forte intesa. Riescono a strappare una confessione al sospettato, ma è proprio lui ad aver dato quella soffiata alla squadra antiterrorismo sulla moschea quindi è intoccabile. Le prove a suo carico scompaiono.

Ray allora lascia il lavoro e si trasferisce a New York, diventando un investigatore privato.

Il segreto nei suoi occhi, come procede la storia e il finale

Sono passati 13 anni e Ray torna a Los Angeles, trovando Claire diventata ora procuratrice distrettuale. Jess nel frattempo è diventata capo della polizia. Ray dichiara di aver ritrovato Marzin e fa richiesta di riaprire il suo caso.

Claire teme che Ray sia in balia di un’ossessione consumata per oltre 13 anni, mentre Jess sembra essere passiva e depressa.

Ray non vuole lasciar perdere e arriva a scoprire una verità impensabile. Entrando nel capanno degli attrezzi di Jess, trova il vero assassino rinchiuso in una cella da 13 anni.

Le sue ricerche sono state vane, l’assassino era stato catturato per tutto quel tempo e proprio da Jess. Incredulo, Ray prova a capire le motivazioni di un simile comportamento e poi le chiede a Jess.

La soluzione è soltanto una: Ray esce dal capanno lasciando a Jess una pistola carica, intimandole di lasciarsi alle spalle quello che è successo e può farlo soltanto in un modo.

Mentre Ray è in giardino a scavare nel terreno con una pala, sente partire il colpo di pistola. Jess l’ha ucciso.

Il segreto nei suoi occhi va in onda su Rai 3 giovedì 3 ottobre 2019 in prima serata.