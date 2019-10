Il segreto dei suoi occhi: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, giovedì 3 ottobre 2019, va in onda in prima serata su Rai 3 alle 21.20 Il segreto dei suoi occhi, film del 2015 scritto e diretto da Billy Ray. La pellicola, remake in versione Usa del film argentino premio Oscar Il segreto dei suoi occhi diretto da Juan José Campanella, è basata sul romanzo La pregunta de sus ojos di Eduardo A. Sacheri e vede come protagonisi Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman e Julia Roberts.

Ma vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: trama, cast, trailer e come vederlo in tv e in streaming.

Il segreto dei suoi occhi film: trama

Il film racconta la storia di Ray, ex agente dell’FBI, ossessionato dall’omicidio della figlia della sua partner e grande amica Cobb. Quando dopo 12 anni il primo sospettato arrestato per quel delitto, Marzin, viene liberato a causa del suo ruolo chiave come informatore e dei discutibili mezzi usati per ottenere la sua confessione, la storia e quella ferita mai chiusa si riaprono. Ray sarà costretto a confrontarsi con il suo passato e con l’agente con cui aveva condotto le indagini, Claire: con lei, peraltro, l’ex agente ha avuto un trascorso a livello sentimentale. Quando l’uomo si avvicinerà alla verità sull’assassinio della figlia di Cobb, più avrà a che fare con verità sconvolgenti.

La trama e il finale del film Il segreto nei suoi occhi

Il segreto dei suoi occhi film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Chiwetel Ejiofor – Ray Kasten

– Ray Kasten Nicole Kidman – Claire Sloan

– Claire Sloan Julia Roberts – Jess Cobb

– Jess Cobb Dean Norris – Bumpy Willis

– Bumpy Willis Michael Kelly – Reginald “Reggie” Siefert

– Reginald “Reggie” Siefert Alfred Molina – Martin Morales

– Martin Morales Joe Cole – Marzin / Beckwith

– Marzin / Beckwith Zoe Graham – Carolyn Cobb

Il segreto dei suoi occhi film: trailer

Ecco il trailer del film:

Il segreto dei suoi occhi film: streaming

Come vedere il film Il segreto dei suoi occhi in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 3 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming