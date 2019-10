Stasera in tv 29 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, martedì 29 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 29 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 29 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La strada di casa 2

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata de La strada di casa 2, la fiction con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti e Christiane Filangieri.

Trama: Fausto sta arrivando finalmente a conoscere la verità, su suo figlio Lorenzo, su Valerio, su tutto quello che è accaduto alla cascina Marra. Quello che arriverà a scoprire minerà tutte le sue certezze. Forse a commettere l’omicidio è stata l’ultima persona al mondo di cui Fausto sospetterebbe, ma non c’è solo questo: su di lui e la sua famiglia incombe una minaccia ancora più grave e gli rimane pochissimo tempo per far ritrovare la strada di casa a tutti i suoi cari.

La strada di casa 3 si farà?

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Collegio 4

Questa sera su Rai 2 arriva la seconda puntata de Il Collegio, ambientato quest’anno in un liceo degli anni Ottanta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca. Al centro dell’approfondimento di stasera le elezioni regionali in Umbria, che hanno visto il dominio netto della candidata di centrodestra Donatella Tesei.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Una vita

Su Rete 4 stasera è in programma la soap opera Una vita, giunta alla puntata numero 11 della 14esima stagione.

Trama: Higinio convince finalmente María a mettere da parte i propri sentimenti e a proseguire con il loro piano per spillare soldi a Rosina; quando Casilda confida alla domestica di non sopportare più la tensione che si è creata e di voler lasciare Acacias per qualche tempo, questa le propone di mollare tutto e tornare con lei al paese. La messa in scena dell’opera teatrale sembra destinata a naufragare a causa dell’intransigenza dell’autrice e del cast, ma Íñigo e Peña convincono Leonor a rinunciare al bacio tra le protagoniste per salvare il progetto. Lucía, lusingata dalla dichiarazione di Samuel, inizia a prendere in considerazione l’idea di avviare una relazione con lui; le voci, però, corrono veloci e Celia e Felipe, onde evitare scandali, vogliono intervenire per separare i due giovani, ma Samuel li prende in contropiede, confessando loro i propri sentimenti per Lucía.

STASERA IN TV 29 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Titanic

Su Canale 5 va in onda il kolossal Titanic, di James Cameron. Quella di stasera sarà la prima parte del film del 1997, che ha vinto ben 11 premi Oscar.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 29 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda Le Iene Show, condotto questa volta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

PROGRAMMI TV 29 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 va in onda DiMartedì, condotto come sempre da Giovanni Floris con tantissimi ospiti.

PROGRAMMI TV 29 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – 007 – Il domani non muore mai

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 – Il domani non muore mai, del 1997, con Pierce Brosnan, Jonathan Price, Michelle Yeoh, Teri Hatcher, Judi Dench, Samantha Bond.

Trama: L’agente al servizio di Sua Maestà britannica questa volta deve vedersela con Elliot Carver, spietato proprietario di satelliti per comunicazioni e del quotidiano Tomorrow che tira cento milioni di copie. La sua intenzione è quella di manipolare gli avvenimenti e, pur di riprenderla con le sue televisioni, fa di tutto per far scoppiare la Terza Guerra Mondiale. James Bond tenta di tutto per tentare di sventare le oscure trame di Carver. Azione e gadget, con una partner che viene dal cinema di arti marziali (l’ottima Michelle Yeoh). Sostenuta la regia di Spottiswoode.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:20 – Non si ruba a casa dei ladri

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Out of Blue – Indagine pericolosa

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Out of Blue – Indagine pericolosa, con Mamie Gummer, Toby Jones, Patricia Clarkson, Jacki Weaver.

Trama: Patricia Clarkson, Toby Jones e James Caan in un thriller ipnotico. Una detective, incaricata di scoprire l’assassino di un’astrofisica, finisce in un buco nero di inspiegabili eventi.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 29 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:30 – Tennis: ATP Parigi (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera in diretta a partire dalle 19:30 il torneo di tennis ATP di Parigi.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata, in prima tv, di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

