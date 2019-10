La strada di casa 2, anticipazioni e trama ultima puntata in onda martedì 29 ottobre 2019 | Rai 1

La strada di casa 2, la seconda stagione della celebre fiction con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini ed Eugenio Franceschini, arriva alla sua sesta ultima puntata: stasera, martedì 29 ottobre 2019, su Rai 1 va in onda infatti il finale della serie.

La famiglia Morra, protagonista de La strada di casa, si avvicina finalmente alla grande verità: sia sulla scomparsa di Lorenzo, sia sulla morte di Mauro, sia su ciò che è accaduto alla cascina Marta. Ma non mancheranno anche nuovi, grandi pericoli per Fausto e gli altri membri della sua famiglia. Riuscirà il protagonista interpretato da Alessio Boni a salvare tutti?

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della fiction

In attesa della messa in onda, diamo un’occhiata alla trama e alle anticipazioni dell’ultima puntata di La strada di casa 2, prevista per stasera su Rai 1.

La strada di casa 2 ultima puntata: le anticipazioni e la trama

Cosa succede nella sesta e ultima puntata de La strada di casa 2? Vedremo che Fausto sarà sempre più vicino a scoprire la verità sull’autore dell’omicidio ai danni di Mauro. Dopo aver pienamente scagionato Fausto tramite gli esami effettuati sulla vittima, la polizia continuerà infatti a essere convinta che l’omicidio sia stato commesso da un membro della famiglia Morra.

Lorenzo ha un alibi, mentre Milena, Viola e Gloria no. Il commissario Leonardi sospetta di Gloria, che assume un atteggiamento molto sospetto: la donna, dopo aver scoperto di non avere l’Alzheimer come invece temeva inizialmente, ha iniziato ad avere qualche ricordo di dove si trovasse nel pomeriggio in cui l’ex compagno di cella di Fausto è stato ucciso. Milena, dopo aver trovato la madre con le mani sporche di sangue, deciderà di coprire il suo segreto. Come anche Fausto e Viola. Martino, nel tentativo di scagionare la madre, mostrerà una foto alla polizia che è stata scattata proprio il giorno dell’omicidio: in realtà, in questo modo, fornirà nuove prove della sua colpevolezza.

Il cast completo della fiction La strada di casa

Nell’ultima puntata de La strada di casa 2, Fausto scoprirà tutta la verità sull’omicidio solo ascoltando i ricordi di Gloria attraverso il registratore. E sarà la persona più insospettabile di tutte. Nel frattempo il protagonista è sempre più vicino a scoprire la verità su dove si trovasse il figlio Lorenzo, ma anche a scoprire il vero obiettivo di Valerio e della truffa al birrificio.

Sarà necessario, per lui ed Ernesto, un viaggio a Praga all’inseguimento delle prove della truffa. Qualcosa, però, non andrà per il verso giusto. E trascinerà gli spettatori al finale tragico della seconda stagione de La strada di casa. Cosa succederà?

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 29 ottobre 2019 su La7 La strada di casa 3 si farà? Le ultime indiscrezioni Maurizio Costanzo Show: gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata del 29 ottobre

L’ultima puntata de La strada di casa 2 va in onda martedì 29 ottobre alle 21,25 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming la fiction