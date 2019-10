Eugenio Franceschini, chi è l’attore che interpreta Lorenzo Morra ne La strada di casa: carriera, fidanzata e Instagram

Da qualche settimana è iniziata la seconda stagione della fiction di Rai 1 La strada di casa 2 e tra gli attori più amati del cast spicca sicuramente Eugenio Franceschini, che interpreta il personaggio di Lorenzo Morra, il figlio del protagonista Fausto (Alessio Boni).

Eugenio Franceschini, del resto, è un attore che nonostante la giovane età ha già avuto modo di distinguersi nel difficile mondo dello spettacolo italiano, con interpretazioni sia per il cinema che per la tv.

Il cast completo de La strada di casa 2

Figlio d’arte, Franceschini ha infatti recitato in film come “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, “Fango e Gloria – La grande guerra”, “I Medici” e “Sconnessi”, riscuotendo sempre un buon successo di critica.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Eugenio Franceschini: dalla carriera (gli esordi e il successo) alle curiosità sulla vita privata.

Eugenio Franceschini, la carriera dell’attore

L’attore è nato a Verona il 19 settembre del 1991. Come già anticipato, è figlio d’arte, dal momento che i genitori hanno una compagnia teatrale, la Viva Opera Circus. Il padre, Gianni Franceschini, fin da quando Eugenio era piccolo ha cercato di istruirlo in vista di un suo ingresso nel mondo del teatro e dello spettacolo.

Eugenio, infatti, fin dall’adolescenza ha preso parte a numerosi spettacoli nella compagnia teatrale dei genitori, anche con ruoli da protagonista. A 18 anni, poi, il trasferimento a Roma, per frequentare il corso di recitazione (guidato da Giancarlo Giannini) della Scuola nazionale di cinema.

È nel 2012 che arriva il grande esordio di Eugenio Franceschini al cinema, con la commedia “Una famiglia perfetta”, di Paolo Genovese, al fianco di attori del calibro di Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Marco Giallini. L’anno dopo interpreta un piccolo ruolo in “Bianca come il latte, rossa come il sangue” e negli anni successivi ottiene ruoli secondari in altre commedie come “Maldamore” e “Sapore di te”.

Il primo ruolo da protagonista, con un buon successo, arriva nel 2015 nel film “Fango e Gloria – La grande guerra”, di Leonardo Tiberi. Negli anni successive ottiene altri ruoli al cinema, come quelli in “Io che amo solo te”, “La cena di Natale”, “Sconnessi” e “Una vita spericolata”.

Nel frattempo, porta avanti la sua carriera teatrale e anche in tv. Per la televisione, infatti, ha preso parte alla fiction internazionale “I Medici”, con Dustin Hoffmann, oltre che a “Grand Hotel”, di cui è il protagonista e, appunto, a “La strada di casa”.

La vita privata: fidanzata e figlio

Una cosa di cui non ama mai parlare, Franceschini, è proprio della sua vita privata. Il giovane attore è molto riservato e fa di tutto, anche sui social network, per tenere separate la sua sfera pubblica e quella intima.

Ciò che si sa è che Eugenio Franceschini è fidanzato, anche se non ha rivelato mai l’identità della compagna. In un’intervista, però, l’attore ha raccontato di aver conosciuto la fidanzata sul set della serie tv “I Medici”. “Io ero nel cast, lei lavorava nel reparto fotografia – ha dichiarato – ma la prima parola ce la siamo scambiata dopo quattro mesi. Era un set davvero enorme. Non è stato colpo di fulmine e tutto è nato piano piano”.

I due hanno avuto anche un figlio, nato nel 2018. Ma non parlano di matrimonio: “Non credo che serva questo per rendere ufficiale una relazione che già lo è. Non mi sposerei mai per questioni morali o religiose. Semmai lo farei per tutelare i diritti del bimbo e della mia compagna”, ha continuato Franceschini.

Eugenio Franceschini sui social: Instagram e Facebook

L’attore è molto attivo sui social network, dove condivide però scatti che appartengono esclusivamente alla sua vita pubblica. Su Instagram, ad esempio, è seguito da oltre 23mila fan.

Su Facebook, invece, Eugenio Franceschini non ha una pagina fan, ma solo un profilo privato.