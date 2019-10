Le Iene, le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 29 ottobre 2019

Questa sera, martedì 29 ottobre, una nuova puntata de Le Iene condotta dal duo Alessia Marcuzzi /Nicola Savino con la Gialappa’s band. La trasmissione di Italia 1 torna da questa settimana ad essere trasmessa il martedì e la domenica sera, con il secondo appuntamento che vede al timone in modo alternato Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri o Giulio Golia, Matto Viviani e Filippo Roma.

Di cosa si parlerà questa volta? Vediamo qui di seguito le anticipazioni della puntata di stasera de Le Iene, in onda su Italia 1 in prima serata a partire dalle 21,20.

I servizi della puntata di stasera | 29 ottobre

Nella puntata di stasera Antonino Monteleone e Marco Occhipinti torneranno sulla loro inchiesta relativa al terzo bronzo di Riace, che sarebbe stato fatto sparire al momento del ritrovamento delle celebri statue. Il rapper foggiano Mecna sarà invece il protagonista dell’intervista singola, mentre la nuova vittima dello scherzo della settimana sarà la showgirl brasiliana Juliana Moreira, gelosissima moglie di Edoardo Stoppa.

A seguire verrà raccontata da Paolo Trincia l’incredibile storia di Kumara, badante schizofrenico finito in carcere per aver accoltellato due suoi connazionali a cui il suo avvocato, Stefano Bertini, ha portato via un’eredità di 2 milioni di euro che gli era stata lasciata dall’uomo, un gioielliere fiorentino, presso cui Kumara aveva lavorato e di cui si era occupato fino alla morte.

Gaston Zama presenterà poi un servizio sull’uomo, il “rambo iracheno”, che ha combattuto il leader dello Stato islamico Al Baghdadi e gli altri miliziani dell’Isis. Nicolò De Devitiis, invece, con il suo servizio porterà i telespettatori nel mondo di chi guadagna una fortuna semplicemente tenendo in mano un joystick mentre Filippo Roma tornerà sulla sua inchiesta sui “furbetti dei rifiuti” a Roma.

Appuntamento dunque stasera, martedì 29 ottobre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21,20 su Italia 1.