Il Collegio 4, anticipazioni seconda puntata: cosa succede stasera, 29 ottobre

Secondo appuntamento con Il Collegio 4, il docu-reality di Rai 2 con Simona Ventura nel ruolo della voce fuori campo. Dopo il successo della prima puntata, tornano i 20 alunni della scuola ambientata nel 1982: tanta attesa da parte dei fan per conoscere le anticipazioni di stasera.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 4: novità e cast

Se la passata stagione era ambientata negli anni Sessanta, questa volta si cambia completamente epoca e ci si sposta negli eclettici Ottanta. Il 1982 è stato un anno molto particolare, con la vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio e l’arrivo della prima tecnologia, dal Commodore 64 alle VHS.

Per gli studenti de Il Collegio 4, anche nella seconda puntata di stasera, secondo le anticipazioni, nuove prove da affrontare, materie da studiare e i soliti litigi e gli amori tipici dei ragazzi di oggi. L’obiettivo è quello di arrivare a ottenere la licenza media, superando gli esami. Ce la faranno?

Tutti gli alunni de Il Collegio 4

Ma cosa succederà nella seconda puntata de Il Collegio 4? Vediamo insieme le anticipazioni.

Il Collegio 4, le anticipazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata, che andrà in onda stasera – 29 ottobre 2019 – i ragazzi saranno chiamati a conoscere e scoprire meglio uno dei grandi poeti e scrittori della letteratura italiana, Gabriele D’Annunzio. Gli alunni faranno una visita culturale al Vittoriale degli Italiani, sul Lago di Garda, dove Il Vate ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

Giunti sulla tomba di D’Annunzio, dovranno recitare a memoria la sua celebre poesia La pioggia nel pineto. Chi non dovesse farcela, rischia l’espulsione da Il Collegio.

L’elenco e le informazioni sui professori de Il Collegio 4

Per gli studenti che dopo la prima settimana sono riusciti a non farsi espellere, prosegue l’avventura nel docu-reality di Rai 2. I ragazzi de Il Collegio 4 nel corso di questa seconda puntata, secondo le anticipazioni, faranno conoscenza con uno strumento tecnologico destinato a sconvolgere le loro vite, il computer.

Il Collegio 3: promossi e bocciati della scorsa edizione del programma

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 29 ottobre 2019 su La7 La strada di casa 3 si farà? Le ultime indiscrezioni La strada di casa 2, anticipazioni e trama della sesta e ultima puntata: cosa succede il 29 ottobre su Rai 1

Ovviamente essendo negli anni ’80 non si tratta dei pc oggi a disposizione, capaci di collegarsi ad internet, ma di un computer ante-litteram dalla memoria di appena 64 kb. D’altronde quel decennio ha rappresentato una svolta, con l’ingresso nella vita di tutti i giorni di molti prodotti di elettronica di consumo. Come reagiranno gli studenti a questo sorprendente incontro? Ad insegnare informatica è invece il nuovo professore Carlo Santagostino.

Nel corso della prima puntata di stasera, 29 ottobre 2019, secondo le anticipazioni de Il Collegio 4, spazio anche alla prima lezione di aerobica. Per gli studenti, il primo scoglio da affrontare sarà quello di riuscire a entrare nelle tutine attillate che in quegli anni indossavano gli idoli di quei tempi, come Jane Fonda e Barbara Bouchet.

L’insegnante di aerobica è la nuova professoressa de Il Collegio 4 Valentina Gottlieb. L’appuntamento con Il Collegio 4 è per stasera, martedì 29 ottobre, a partire dalle 21,20 su Rai 2.

Dove vedere Il Collegio 4 in streaming