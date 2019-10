Carlo Santagostino: chi è il professore di Informatica de Il Collegio 4

Uno dei nuovi professori de Il Collegio 4 è Carlo Santagostino, il docente di Informatica del docu-reality di Rai 2. Quest’anno il programma presenta tante novità, a cominciare dalla presenza di Simona Ventura come voce narrante fuori campo. Ma chi è Carlo Santagostino?

Sono diversi i nuovi docenti di questa quarta edizione. I 20 alunni che prendono parte al reality sono stati catapultati negli anni Ottanta, e in particolare nel 1982, un anno molto importante per l’Italia, con la vittoria della Nazionale al Mondiale e l’avvento dei primi strumenti della tecnologia.

Proprio per questo è stato introdotto rispetto alla passata edizione, ambientata negli anni Sessanta, l’insegnamento di Informatica, affidato proprio al professor Carlo Santagostino. Ma chi è? Qual è la sua carriera? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carlo Santagostino chi è: professore Informatica Il Collegio 4

Carlo Santagostino è il professore di Informatica de Il Collegio 4, e dovrà quindi insegnare ai 20 alunni del reality i rudimenti di questa scienza, secondo quella che era la tecnologia nel 1982. Gli allievi del “Convitto” di Celena di Caprino Bergamasco in provincia di Bergamo si troveranno di fronte uno degli antenati dei pc di oggi, con una memoria di appena 64 kb?

Quale sarà la loro reazione, abituati a computer e cellulari di ultima generazione? I pc degli anno Ottanta, infatti, non erano certo capaci di connettersi a internet o andare sui social.

Nella vita reale, Carlo Santagostino è uno dei membri fondatori dell’associazione Vintage Computer Club Italia ed è un grande appassionato di videogiochi. Santagostino si è diplomato al liceo scientifico per poi iscriversi all’Università Statale di Milano, per studiare appunto Informatica.

La sua è una passione nata da giovanissimo: a soli 15 anni ha programmato e pubblicato i suoi primi videogiochi per Sinclair ZX Spectrum, mentre nel corso degli anni ha prodotto videogiochi sia per Commodore 64 che per Amiga.

Negli anni Novanta il professore di Informatica de Il Collegio ha scritto per importanti riviste specializzate in videogiochi come Zzap! e The Games Machine. Ha anche condotto alcuni trasmissioni tv dedicate proprio ai videogames ed è stato sviluppatore nei primi progetti di cd-rom multimedia.

Inoltre, Carlo Santagostino ha organizzato mostre, fiere ed iniziative per divulgare il mondo dell’Informatica. Nel 2010, insieme ad altri colleghi, ha fondato l’associazione culturale RetroCampus, per diffondere “la storia del videogioco e del personal computer”.

Dal 2017 è cofondatore dell’associazione Vintage Computer Club Italia “che si prefigge di realizzare una federazione di Associazioni, che possano portare su tutto il territorio italiano la cultura della Storia dell’Informatica, andando oltre ‘i miti e le leggende’ che ciclicamente l’informazione di massa fa arrivare al grande pubblico”.

Non è molto attivo sui social: il suo profilo Instagram contiene infatti solo un post.

