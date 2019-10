Valentina Gottlieb, chi è la professoressa di Aerobica de Il Collegio 4

Tra i nuovi volti della quarta edizione de Il Collegio c’è Valentina Gottlieb, insegnante di aerobica. La giovane professoressa dovrà quindi vedersela con i 20 alunni del docu-reality di Rai 2, ambientato quest’anno negli anni Ottanta. Ma chi è Valentina Gottlieb? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Se la scorsa edizione era ambientata negli anni Sessanta, adesso ci si è spostati nel 1982, un anno molto importante per l’Italia, con la vittoria della Nazionale al Mondiale e l’avvento dei primi strumenti della tecnologia.

Per la prima volta ci sarà dunque anche la lezione di aerobica. Gli studenti dovranno riuscire ad entrare nelle tutine tipiche di quegli anni, secondo quelli che erano i modelli dell’epoca, come Jane Fonda e Barbara Bouchet.

Ma chi è Valentina Gottlieb? Qual è la sua carriera? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Valentina Gottlieb chi è: professoressa Aerobica Il Collegio 4

Grandi occhi chiari e lunghi capelli scuri, Valentina Gottlieb si fa notare non solo per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza. Di professione fa proprio l’insegnante di aerobica e la ballerina. Non sappiamo di preciso quale sia la sua età, ma sappiamo che è nata e cresciuta a Milano.

Appassionata di ballo sin da piccola, inizia a studiare danza da giovanissima e si trasferisce in vari Paesi e capitali straniere per inseguire il suo sogno di diventare ballerina professionista. Si sposta così a New York, Parigi, Tel Aviv e Basilea, lavorando a fianco delle più grosse star internazionali della danza.

Inizia così a farsi un nome, diventando direttrice creativa in diversi spettacoli. Al tempo stesso continua a ballare sia in teatro che nel balletto, così come per alcuni videoclip musicali e spot televisivi, come uno realizzato da Poste Italiane.

Nel 2017 si è esibita all’Arena di Verona. Dal 2019 Valentina Gottlieb è l’insegnante di Aerobica nel reality Il Collegio 4 su Rai 2. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è sposata con Matteo con cui ha avuto due figli: un maschio e una femmina.

Alcune curiosità: ama viaggiare, insegna anche pilates ed ha una sua linea di gioielli. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre mille persone.

