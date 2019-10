La strada di casa 3 si farà? Le ultime indiscrezioni

È stata una delle fiction di Rai 1 più seguite di questa prima parte di autunno: La strada di casa 2 è arrivata stasera – martedì 29 ottobre 2019 – alla sua ultima puntata e sono in tanti gli appassionati a chiedersi se La strada di casa 3 si farà.

La fiction con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini ed Eugenio Franceschini, del resto, è finita con un grandissimo colpo di scena. L’autore dell’omicidio di Mauro si è rivelato alla fine il più insospettabile dei personaggi, Fausto ha capito tutto sulla scomparsa di Lorenzo, ma insieme alla sua famiglia ha vissuto un grandissimo pericolo per scoprire la verità anche sulla truffa al birrificio.

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della fiction

Adesso, però, c’è grande curiosità su come proseguirà la storia nella stagione numero 3 de La strada di casa. Se ci sarà. Perché, al momento, la Rai non ha ufficializzato il rinnovo della fiction.

La strada di casa 3 si farà? Cosa si sa finora

In assenza di un annuncio ufficiale, tutto quello che si sa finora è che i presupposti per il rinnovo di una nuova stagione de La strada di casa ci sono tutti.

È innegabile, infatti, che le sei puntate della fiction con Alessio Boni, in questo 2019, siano andate molto bene in termini di ascolti. L’esordio, alla prima puntata, ha garantito 3,8 milioni di telespettatori. Non un botto come quelli de Il Commissario Montalbano, per intenderci, ma numeri considerati comunque molto buoni dai vertici di viale Mazzini.

Il cast completo della fiction La strada di casa

Le puntate successive hanno fatto anche di meglio, con il massimo raggiunto dalla quarta puntata (quella dell’8 ottobre 2019), vista da 4,1 milioni di telespettatori. Con una media del genere, sufficiente a battere quasi ogni settimana il programma concorrente su Canale 5, la conferma appare più facile.

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 29 ottobre 2019 su La7 La strada di casa 2, anticipazioni e trama della sesta e ultima puntata: cosa succede il 29 ottobre su Rai 1 Maurizio Costanzo Show: gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata del 29 ottobre

C’è da dire però che né gli attori protagonisti, né i produttori de La strada di casa hanno parlato mai di una stagione numero 3. Se venisse prodotta, andrebbe in onda sicuramente nell’autunno 2020 o addirittura nel 2021.

Nell’attesa de La strada di casa 3, si possono sempre rivedere le puntate andate in onda finora in streaming, su Rai Play.

Dove vedere in tv e in streaming la fiction