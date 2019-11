Stasera in tv 29 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 29 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 29 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – 20 anni che siamo italiani

Questa sera su Rai 1 va in onda 20 anni che siamo italiani, uno show con due grandi protagonisti: Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Mille possibilità di intreccio narrativo, musicale ed artistico, con ospiti, orchestra, storytelling.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – N.C.I.S. Los Angeles

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di N.C.I.S. Los Angeles, serie tv arrivata all’episodio numero 23 della decima stagione.

Trama: Il corpo del sergente Ellie Sims, crittografa della Marina, viene trovato carbonizzato in mezzo alla campagna. Avviate le indagini dell’N.C.I.S., il suo supervisore, il sergente Michael Baird, muore in un’esplosione.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Qualunquemente

Questa sera su Rai 3 va in onda Qualunquemente, il primo capitolo della saga di film con protagonista Cetto Laqualunque, il personaggio inventato e interpretato da Antonio Albanese.

Trama: Cetto La Qualunque fa ritorno in Italia dopo una lunga latitanza all’estero. Con lui rientrano anche una bella ragazza di colore ed un bambina di cui non riesce a ricordare il nome: la sua nuova famiglia. Al ritorno in patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sarà facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto grado, il programma crime condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.

STASERA IN TV 29 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Il processo

Su Canale 5 stasera inizia una nuova serie tv, Il processo, con protagonista Vittoria Puccini.

Trama: La stacanovista PM Elena Guerra (Vittoria Puccini) ha deciso di salvare il suo matrimonio seguendo il marito a New York, a discapito del suo lavoro. Ma un nuovo caso si affaccia all’orizzonte e stavolta, per Elena, la vittima non è una qualsiasi. Decisa a trovare l’assassino di Angelica, la PM scopre che questa era coinvolta in un giro di escort, che gestiva con il suo amante Claudio Cavalleri (Michele Morrone), marito di Linda Monaco (Camilla Filippi), figlia di uno degli uomini più potenti della città. Quando Cavalleri si uccide, lasciando una confessione che lo scagiona, i sospetti di Elena si concentrano su Linda, difesa da un rampante avvocato: Ruggero Barone (Francesco Scianna).

Il cast completo

Le anticipazioni della prima puntata de Il Processo

Ecco il trailer:

GUIDA TV 29 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Il Cavaliere Oscuro

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Il Cavaliere Oscuro, del 2008, con Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman.

Trama: Aiutato dal tenente James Gordon e dal procuratore Harvey Dent, Batman riesce a smantellare i resti dell’organizzazione criminale che infestava le strade di Gotham City. Ma ben presto i tre si ritrovano preda di una mente criminale in rapida ascesa: il Joker.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 29 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live, condotto come sempre da Diego Bianchi (Zoro).

PROGRAMMI TV 29 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 15 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – MasterChef Italia

Su Tv8 questa sera va in onda in replica MasterChef Italia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Affairs of State – Intrighi di stato

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Non sono un assassino

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Non sono un assassino, con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini.

Trama: Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 29 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – UEFA Europa League Remix

20:30 – Schalke – Union Berlino (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta la partita tra Schalke 04 e Union Berlino, valida per la Bundesliga tedesca.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 31 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Castelli Romani

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno torna con una nuova puntata il nuovo show di Antonino Cannavacciuolo, Antonino Chef Academy.

