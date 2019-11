Qualunquemente: trama, cast, trailer e streaming del film con Antonio Albanese

A una settimana dal lancio in sala del terzo capitolo della saga con protagonista Antonio Albanese, stasera – venerdì 29 novembre 2019 – su Rai 3 va in onda il film Qualunquemente, la prima pellicola della fortunata serie che vede per protagonista il grottesco, simpaticissimo e tremendamente reale personaggio di Cetto La Qualunque, un politico corrotto fino al midollo.

Il film è uscito al cinema nel 2011, diretto da Giulio Manfredonia, e in poco tempo è diventato un vero e proprio must per tutti gli amanti della commedia all’italiana. Ad essere apprezzata, oltre alla comicità di Albanese, è anche l’allegoria della politica e dei suoi eccessi, tutti convogliati nell’iconico e divisivo personaggio di Cetto.

In più, nel periodo precedente all’uscita in sala del film, una campagna di marketing ha portato all’affissione a Roma di una serie di manifesti elettorali, senza alcun rimando a Qualunquemente. Un modo per alimentare la curiosità attorno al film, che è sfociato poi nella cosiddetta Trilogia du Pilu con “Tutto tutto, niente niente” (2012) e “Cetto c’è, senzadubbiamente” (2019).

In attesa della messa in onda, prevista per stasera a partire dalle 21:20, vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film Qualunquemente: dalla trama al cast completo, dal trailer ufficiale alle informazioni su dove vederlo anche in streaming.

Qualunquemente, la trama del film

Il film inizia con il ritorno in patria, dopo una lunga latitanza all’estero a causa dei suoi problemi con la giustizia, del corrotto imprenditore calabrese Cetto La Qualunque. L’uomo fa ritorno a Marina di Sopra con quella che definisce la sua nuova famiglia: una ragazza sudamericana denominata “Cosa” e la figlia di lei. A Marina di Sopra abitano però sua moglie Carmen e soprattutto il figlio, Melo.

In poco tempo, Cetto si rende conto che tutto nel suo paese è cambiato: adesso sembra che i servizi funzionino e che ci sia un vero e proprio “rischio legalità”. Di conseguenza, tutte le sue proprietà, che negli anni ha accumulato grazie ad abusi, illegalità e soprusi vari, sono a rischio: per scongiurare il pericolo Cetto, convinto dai suoi amici, decide quindi di candidarsi a sindaco contro l’onesto Giovanni De Santis.

La campagna elettorale diventa lo strumento per La Qualunque per scatenare gli umori della popolazione. Il candidato forma così una giunta composta esclusivamente da parenti e amici e si batte per recuperare terreno contro De Santis, che sembra però irraggiungibile secondo i sondaggi. Sarà necessario rivolgersi al controverso esperto di elezioni Gerardo Salerno, detto Gerry. Sarà l’inizio di una rimonta che, tra un comizio sopra le righe e un’intervista esilarante, travolgerà letteralmente il telespettatore.

Qualunquemente, il cast completo

Nel cast di Qualunquemente, neanche a dirlo, svetta Antonio Albanese, autore di una interpretazione davvero pittoresca e per questo ben riuscita. Ma al suo fianco ci sono molti attori molto conosciuti in Italia, che hanno recitato in altre commedie.

È il caso di Sergio Rubini, o anche Davide Giordano e Lorenza Indovina. Ecco il cast completo del film, con accanto il nome di ogni personaggio interpretato nella pellicola:

Antonio Albanese: Cetto La Qualunque

Lorenza Indovina: Carmen La Qualunque

Davide Giordano: Melo La Qualunque

Salvatore Cantalupo: Giovanni De Santis

Sergio Rubini: Gerardo “Gerry” Salerno

Nicola Rignanese: Pino “O’straniero” (acquisito La Qualunque)

Antonio Gerardi: Tenente Cavallaro

Veronica Da Silva: Cosa, la compagna sudamericana

Asia Ndiaye: La bambina, la figlia di Cosa

Alfonso Postiglione: Ragioniere

Massimo Cagnina: Geometra

Luigi Maria Burruano: Imprenditore (boss locale)

Manfredi Saavedra: Biondo

Massimo De Lorenzo: Calogero

Maurizio Comito: Comito

Antonio Fulfaro: Prete

Mario Cordova: falso invalido

Gianluca Cammisa: Volontario

Il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 3:

Qualunquemente, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film Qualunquemente in tv? La divertente pellicola va in onda su Rai 3, venerdì 29 novembre 2019, a partire dalle 21:20. Per vedere il canale, vi basta sintonizzarvi al terzo tasto del telecomando del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Qualunquemente è inoltre disponibile in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

