Il cavaliere oscuro, il secondo film della trilogia di Christopher Nolan: trama, cast e streaming

Il cavaliere oscuro è il secondo film della saga diretta da Christopher Nolan. Il primo, Batman Begins, è arrivato nelle sale nel 2005 introducendo il supereroe pipistrello interpretato da Christian Bale. Il secondo è uscito nel 2008 e il terzo e ultimo capitolo invece ha detto addio alla trilogia nel 2012.

La serie di Nolan è considerata un successo dalla critica e al botteghino: sia il secondo che il terzo film hanno incassato un miliardo di dollari.

Il film, basato sull’omonimo fumetto della DC Comics, racconta delle peripezie di Batman per contrastare il cattivissimo Joker. Al suo fianco, il commissario Gordon e il procuratore distrettuale Harvey Dent.

Di cosa parla il secondo capitolo della trilogia? E chi rivediamo nel cast?

Il cavaliere oscuro, la trama del secondo film

Nel secondo film della trilogia di Batman, vediamo la città di Gotham abituata alla pace e nuovamente scossa da un’ondata di cattivi. Joker torna in scena, l’inquietante pagliaccio non ha ancora finito di creare danni e mette a segno una nuova rapina a una banca collusa con la mafia.

Joker propone infatti un’alleanza per eliminare il supereroe pipistrello, una proposta che viene consolidata soltanto quando i boss mafiosi vengono incastrati da Batman e Dent.

Il patto consiste nello smascherare Batman: se non lo farà, una persona al giorno perderà la vita. Parte così lo sterminio di Joker, che punta a personaggi di spicco come un giudice, un commissario e poi tenta anche con Dent ma per fortuna non riesce.

Bruce Wayne, messo alle strette, decide allora di confessare ma viene anticipato da Dent che si finge Batman al suo posto. Joker tenta di attaccarlo, ma si ritroverà invece contro il vero Batman. Nel frattempo, interviene la mafia che rapisce Dent e Rachel per vendicarsi. Batman mette sotto torchio Joler e scopre dove sono stati portati i suoi amici: in due magazzini diversi, pronti a saltare per aria.

Il cavaliere oscuro, il cast

Chi vediamo nel cast de Il cavaliere oscuro? Nel secondo film ci saranno facce vecchie e nuove. Sicuramente non potrà mancare Christian Bale, che interpreta Batman aka Bruce Wayne.

Al suo fianco vedremo Michael Caine che interpreta Alfred Pennyworth, Heath Ledger nelle vesti del temuto e folle Joker.

Maggie Gyllenhaal invece interpreta Rachel Dawes, Gary Oldman invece interpreta James Gordon.

Nel cast de Il cavaliere oscuro vediamo anche Morgan Freeman, Eric Roberts, Aaron Eckhart, Anthony Michael Hall, Monique Gabriela Curnen, Michael Jai White, Nathan Gamble, Joshua Harto, Chin Han, Melinda McGraw, Nestor Carbonell e Cillian Murphy.

Il cavaliere oscuro, dove vederlo in tv e in streaming

Ma dove vedere il secondo capitolo della trilogia di Batman? Il cavaliere oscuro viene proposto in prima serata ancora una volta su Italia 1. Il canale Mediaset propone un altro film della trilogia di Nolan venerdì 29 novembre 2019, dalle ore 21:20.

Potete trovare il canale al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere alla piattaforma streaming di MediasetPlay.