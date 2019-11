Batman Begins: trama, cast, curiosità del film in onda questa sera su Italia 1

Stasera, venerdì 22 novembre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Batman Begins, film del 2005 diretto da Christopher Nolan. La pellicola si basa sulle vicende del supereroe Batman, ideato da Bob Kane e Bill Finger.

Il film costituisce il primo capitolo di una trilogia completata dai successivi Il cavaliere oscuro (del 2008) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (del 2012) e si tratta del quindo film dedicato al celebre uomo pipistrello.

Nel film si racconta come Bruce Wayne è diventato Batman: dall’assassinio dei suoi genitori davanti ai suoi occhi, al lungo viaggio alla ricerca di sé stesso. L’intera narrazione gioca sull’ambiguità psicologica di Wayne/Batman.

Ma scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film: trama, cast, curiosità e come vederlo in tv e in streaming.

Batman begins: la trama

Bruce Wayne, giovane rampollo di Gotham City, assiste all’omicidio dei suoi genitori da parte di un rapinatore. Incapace di liberarsi del senso di colpa, inizia un addestramento fisico e psicologico per prepararsi alla lotta contro il male. Intraprendendo un viaggio, giunge sulle vette dell’Himalaia, dove Ra’s Al Ghul e il suo fido Ducard lo iniziano alla via del culto ninja.

Wayne, deciso a servire la giustizia, torna a Gotham, dove trova in Falcone, potente trafficante di droga, e in Crane, altrettanto corrotto psichiatra, i due più acerrimi nemici, dietro ai quali però sembra nascondersi qualcuno di più potente.

L’unico modo per sconfiggere i nemici è diventare un simbolo, che dia forza e speranza alla gente. Questo simbolo si chiamerà, appunto, Batman, l’uomo-pipistrello, che ben presto diventerà terrore dei criminali nella metropoli della corruzione.

Batman begins: il cast del film

Batman begins vanta attori dal calibro internazionale, come Christian Bale (conosciuto per le sue interpretazioni in American Psycho e The Prestige) e Morgan Freeman (che ha recitato, tra gli altri film, in Million dollar baby). Qui l’elenco completo degli attori e, accanto, il personaggio che interpretano.

Christian Bale: Bruce Wayne / Batman

Michael Caine: Alfred Pennyworth

Liam Neeson: Henri Ducard / Ra’s al Ghul

Katie Holmes: Rachel Dawes

Gary Oldman: James Gordon

Cillian Murphy: Jonathan Crane / Spaventapasseri

Tom Wilkinson: Carmine Falcone

Rutger Hauer: Bill Earle

Ken Watanabe: Falso Ra’s al Ghul

Morgan Freeman: Lucius Fox

Mark Boone Junior: Flass

Linus Roache: Thomas Wayne

Larry Holden: Carl Finch

Colin McFarlane: Comm. Gillian Loeb

Gerard Murphy: Giudice Faden

Sara Stewart: Martha Wayne

Richard Brake: Joe Chill

Batman begins: curiosità

Il film ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar e una candidatura ai Critics Choice Award. In Italia al Box Office Batman Begins ha incassato 6,9 milioni di euro.

Nel doppiaggio italiano, la voce di Bruce Wayne / Batman è dell’attore Claudio Santamaria.

Per ideare Gotham City, Nolan e lo scenografo Nathan Crowley si ispirarono nel design a Blade Runner. Lo scenografo lavorò nel garage di Nolan costruendo in pre-produzione un modellino della città partendo da elementi estremizzati delle città di New York, Chicago e Tokyo.

L’auto di Batman è un incrocio tra una Lamborghini ed una Humvee con parti di bombardieri Stealth e componenti di un fuoristrada Hummer. La vettura di Bruce Wayne invece è una Lamborghini Murciélago; murciélago in spagnolo significa, appunto, pipistrello.

Pare che Christian Bale provasse molto fastidio nell’indossare il suo scomodissimo costume da Batman. Situazione che gli è tornata utile nell’interpretazione: immedesimandosi nell’uomo pipistrello, complice il costume, il suo umore era già pessimo.

Potrebbero interessarti Tali e Quali, stasera su Rai 1 puntata speciale di Tale e Quale Show con i concorrenti non famosi e le loro imitazioni Tali e Quali: i concorrenti e le anticipazioni della puntata speciale di stasera con imitatori non famosi Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 22 novembre

La lingua parlata dal personaggio interpretato da Ken Watanabe è una lingua di sua invenzione, improvvisata; nel film viene definita “Urdu”.

Dove vedere il film in tv e streaming

Il film, come già anticipato, andrà in onda questa sera su Italia 1. Il canale è disponibile in chiaro al tasto 6 del telecomando del digitale terreste o al canale 506 per vederlo il HD.

Il film è disponibile anche sulla piattaforma di MediasetPlay. Basta una semplice registrazione con mail o social network per avere accesso a tutti i contenuti Mediaset. In questo modo potrete seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone.

Il film, come tutti gli altri contenuti della piattaforma, sono disponibili on demand dal giorno dopo della messa in onda.

Dove vedere Italia 1 in streaming