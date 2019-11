20 anni che siamo italiani, il programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada su Rai 1

Arriva un nuovo programma su Rai 1: 20 anni che siamo insieme, capitanato da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Una coppia inedita sui piccoli schermi di Viale Mazzini a partire da venerdì 29 novembre 2019.

Il programma sarà composto da tre puntate e mira a raccontare il loro speciale anniversario, dall’exploit nazionale del cantante napoletano al Festival di Sanremo 2000 (dove ha portato “Non dirgli mai”) all’arrivo di Vanessa in Italia.

Il titolo rimarca questa loro concezione: da 20 anni i due si considerano italiani ed è arrivato il momento di festeggiare in prima serata su Rai 1 con tantissimi ospiti. Ma perché soltanto da 20 anni italiani? Gigi D’Alessio “era soltanto napoletano” prima di arrivare sul palco dell’Ariston e ottenere la popolarità e Vanessa Incontrada, da quando è arrivata in Italia, non se n’è più andata.

L’obiettivo del programma è quello di raccontare com’è cambiato questo paese nelle usanze, nei modi e nei gusti nell’arco di due decenni. Il tutto condito da tanta musica.

20 anni che siamo italiani, gli ospiti della prima puntata

La prima puntata di 20 anni che siamo italiani, in onda venerdì 29 novembre 2019, potrà contare infatti sul special guest come Gianna Nannini, Amadeus, Fiorella Mannoia, Claudio Amendola, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché.

Lo spettacolo sarà accompagnato da una grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta dal maestro Adriano Pennino.

20 anni che siamo italiani, dove vedere in tv e in streaming il programma

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conduttori per la prima volta insieme su Rai 1. La prima puntata di 20 anni che siamo italiani va in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, a partire dalle ore 21:25. Il canale è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet può farlo tramite RaiPlay.