20 anni che siamo italiani: gli ospiti della prima puntata | 29 novembre 2019

È arrivato il momento di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: il cantante e la presentatrice, da stasera e per tre settimane, saranno ogni venerdì insieme a tantissimi ospiti su Rai 1 con il loro nuovo programma, 20 anni che non siamo italiani.

Per tre puntate, dunque, il cantante napoletano e l’attrice di origini spagnole presenteranno una trasmissione senza precedenti, che celebra quello che per loro è uno speciale anniversario: vent’anni fa, infatti, per motivi diversi entrambi iniziavano a essere considerati davvero italiani.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

D’Alessio italiano ci è nato. Ma, come lui stesso ricorda, solo dopo il Festival di Sanremo 2000 (dove portò “Non dirgli mai”) iniziò a non essere più considerato “soltanto un napoletano”. Nello stesso anno, la Incontrada arrivava in Italia. Un Paese che l’ha “adottata” al punto che non è più andata via.

Con la scusa di questo festeggiamento, il programma “20 anni che siamo italiani” celebra tutto quello che, in questo arco di tempo, è cambiato in Italia. Dalle usanze alle mode, dalla tecnologia ai gusti.

20 anni che siamo italiani, gli ospiti della prima puntata

Ad accompagnare i due conduttori ci saranno, di puntata in puntata, moltissimi ospiti. Personalità provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e del cinema. Una grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo.

Nella puntata di stasera, venerdì 29 novembre 2019, gli ospiti saranno i seguenti:

Gianna Nannini, la rocker che in queste settimane ha presentato il suo nuovo album, “La differenza”

la rocker che in queste settimane ha presentato il suo nuovo album, “La differenza” Amadeus, prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo

prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Fiorella Mannoia, che in primavera presenterà il programma “3, 2, 1, Fiorella”

che in primavera presenterà il programma “3, 2, 1, Fiorella” Claudio Amendola

Giorgio Panariello, tra i giudici dell’ultima edizione di Tale e Quale

tra i giudici dell’ultima edizione di Tale e Quale Mika, prossimamente in tour con il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook”

prossimamente in tour con il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook” Marco Giallini

Umberto Tozzi e Raf

Laura Chiatti

Raphael Gualazzi

Sergio Cammariere

Morgan

Luché

L’appuntamento con “20 anni che siamo italiani” è per stasera, venerdì 29 novembre 2019, a partire dalle 21:25 su Rai 1.

