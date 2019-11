Il Processo, il cast della nuova fiction in onda su Canale 5: protagonista Vittoria Puccini

Il Processo è una nuova serie tv in onda su Canale 5 da venerdì 29 novembre 2019. Protagonista della vicenda sarà Vittoria Puccini, la controparte maschile invece sarà Francesco Scianna.

Ambientata a Mantova, la fiction parte da un evento drammatico: Angelica ha 17 anni ed è stata brutalmente assassinata. A chiedere giustizia per l’adolescente è la PM Elena Guerra (interpretata da Vittoria Puccini), che scopre di essere legata alla vittima, e Ruggero Barone (Scianna), un avvocato rampante che punta a questo processo per ottenere la svolta della vita per la propria carriera. L’unica, gelida imputata del caso è Linda Monaco, che però si dichiara innocente.

Il corpo di Angelica è stato ritrovato sul greto di un fiume. Quando ad Elena viene affidato il suo caso, la donna è pronta a rinunciare perché avrebbe l’intenzione di prendersi un anno sabbatico dalla carriera per salvare il suo matrimonio con Giovanni. Ma, una volta scoperto il legame con la vittima, Elena non può più tirarsi indietro.

Ma chi vediamo nel cast de Il Processo? Di seguito gli attori e i personaggi che animeranno la nuova serie tv di Canale 5.

Il Processo, il cast della nuova serie tv con Vittoria Puccini

Partiamo subito con i protagonisti della serie tv Il processo: Vittoria Puccini, che da poco aveva anche recitato in casa Rai nella fiction “Mentre ero via” ne Il processo interpreta invece Elena Guerra, una donna schiva e riservata che nella vita è un pubblico ministero dalla carriera luminosa. Elena, figlia d’arte (suo padre era un famoso magistrato antimafia) è conosciuta per la sua abilità di saper riconoscere i testimoni bugiardi con un solo sguardo. Poco prima della morte di Angelica, Elena voleva chiedere un periodo d’aspettativa per salvare il suo matrimonio in crisi. Ma, quando scopre il suo incredibile legame con la vittima, Elena – oltre a non comunicarlo a nessuno – decide di non lasciare il lavoro.

Un altro personaggio importante che rappresenta la controparte maschile in questa fiction è Francesco Scianna (La mafia uccide solo d’estate), che interpreta l’avvocato difensore Ruggero Barone. Avvocato penalista che incarna tutti i cliché possibili del suo lavoro (ambizioso, senza scrupoli e vanitoso), Ruggero è un uomo che ha sempre piegato le regole senza mai spezzarle, ha un’anima delicata e misteriosa e ha bisogno di riscattarsi. Il caso di Angelica gli fa gola perché potrebbe essere la svolta della sua vita e così decide di difendere Linda Monaco, l’odiava e discussa diva dell’upper class mantonava che viene indicata come una testimone del caso di Angelica. Ruggero accetta di difenderla soprattutto perché da anni prova uno strano sentimento nei suoi confronti, un fattore che potrebbe portarlo alla rovina.

A interpretare la spietata Linda è Camilla Filippi. Linda rappresenta la colpevole ideale: bella, ricca e snob, antipatica a tutti, è una donna impenetrabile ma dalla fragilità inaspettata. Linda è sposata con Claudio Cavalleri, ma l’uomo l’ha tradita con Angelica.

A interpretare la vittima è Margherita Caviezel. Angelica muore a 17 anni, è stata uccisa e gettata nel fiume. Tutti la ricordano come una ragazzina irrequieta, legata a un uomo più grande di lei. Di recente aveva scoperto di essere stata adottata e, smarrita, aveva deciso di cambiare tutto.

Nel cast del Il Processo vediamo poi Michele Morrone interpretare Claudio Cavalleri il marito di Linda, Simone Colombari interpretare l’agente di polizia giudiziaria Giacomo Andreoli, Maurizio Lastrico interpretare Giovanni Malaguti (marito di Elena), Pia Lanciotti interpreta il procuratore capo Fabrizia Furlan.

E ancora vediamo Lisa Galantini interpretare l’assistente di Elena Francesca Donati, Alessandro Averone che interpreta Stefano Lanzoni, Roberto Herlitzka che interpreta Giancarlo Guerra, Tommaso Ragno che interpreta Gabriele Monaco e Giordano De Plano interpretare Vittorio De Grandis.

Infine vediamo ne Il Processo anche Ottavio Arrigoni, interpretato da Marco Baliani, e Mara Raimondi interpretata da Euridice Axen.

Il processo vi aspetta su Canale 5 da venerdì 29 novembre 2019, alle ore 21:25.

