Il processo in tv e in streaming: dove vedere la nuova fiction di Canale 5

È tempo di una nuova fiction per tutti gli appassionanti del genere: a partire da venerdì 29 novembre 2019, in tv su Canale 5 e anche in streaming, arriva Il processo, serie tv con protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna.

La fiction andrà in onda per quattro settimane (due episodi per puntata) e si preannuncia molto interessante. Al centro della storia, ambientata a Mantova, si racconterà infatti il processo per la morte di Angelica, una 17enne rimasta coinvolta in affari molto più grandi di lei. Le vicende dei protagonisti, la PM Elena Guerra (Vittoria Puccini), l’avvocato Ruggero Barone e tanti altri, ruotano quindi intorno a questo drammatico evento e al procedimento giudiziario che ne consegue.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Il processo

Ma dove vedere in tv e in streaming Il processo? Vediamolo insieme.

Il processo, dove vedere la fiction in tv

La fiction Il processo andrà in onda ogni venerdì, a partire dal 29 novembre 2019 e per quattro settimane, su Canale 5.

La rete ammiraglia Mediaset si trova al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per chi dispone di una pay-tv Sky.

L’orario di inizio di ogni puntata è previsto per le 21:25.

Il processo in streaming

Chi invece vuole seguire Il processo in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. La piattaforma streaming permette all’utente di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet e di usufruire dei propri contenuti in onda in televisione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e selezionare il contenuto di vostro interesse.

Ma c’è di più. Se quando va in onda la puntata avete altro da fare e non potete seguirla in diretta, potete sempre recuperarla in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.

