Il processo: trama, cast e streaming della nuova serie tv di Canale 5

Sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, debutta una nuova serie tv. Si tratta di Il Processo, legal thriller con protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna che va in onda in prima serata alle 21.20 a partire da venerdì 29 novembre.

Il Processo si compone di quattro puntate, ognuna composta da due episodi, per un totale di otto episodi di questa fiction prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova e diretta da Stefano Lodovichi.

Ambientata proprio a Mantova, la città lombarda fa da sfondo alla nuova serie tv di Canale 5 che racconta il processo per la morte di Angelica, una 17enne rimasta coinvolta in affari molto più grandi di lei. Le vicende dei protagonisti, la PM Elena Guerra (Vittoria Puccini), l’avvocato Ruggero Barone e tanti altri, ruotano quindi intorno a questo drammatico evento e al procedimento giudiziario che ne consegue.

Ma vediamo qui di seguito tutti i dettagli su Il Processo: la trama della serie tv, il cast e i personaggi e come seguire le puntate in diretta tv e streaming.

La trama

La serie tv inizia con il ritrovamento, sulla sponda di un fiume, del cadavere di una ragazza: si tratta di Angelica Petroni (Margherita Caviezel). Così, l’indagine per omicidio viene affidata al PM Elena Guerra (Vittoria Puccini). Anche se la donna era intenzionata a prendersi un anno sabbatico per cercare di salvare il matrimonio con Giovanni (Maurizio Lastrico), si ritroverà coinvolta in questa storia più di quanto vorrebbe: Elena, infatti, scoprirà di avere un forte legame con la giovane vittima.

Chi ha ucciso Angelica? Il primo sospettato dell’atroce delitto è Claudio Cavalleri (Michele Morrone), marito di Linda (Camilla Filippi), figlia di Gabriele Monaco (Tommaso Ragno), uno degli uomini più potenti della città. Le persone iniziano a credere che costui abbia avuto una relazione con la vittima e Claudio chiama a difenderlo il suo amico avvocato Ruggero Barone (Francesco Scianna), un uomo apparentemente senza scrupoli.

Ma i sospetti di Elena ben presto si sposteranno da Claudio a Linda, sua moglie, la quale verrà fermata dagli inquirenti mentre sta per prendere un aereo per il Brasile. Toccherà ancora a Ruggero assistere Linda durante l’interrogatorio con la pm, alla fine del quale la donna verrà arrestata.

Elena è convinta della sua colpevolezza e farà di tutto per dimostrarlo, anche andando contro suo padre, il famoso magistrato antimafia Giancarlo Guerra (Roberto Herlitzka). Così l’avvocato Ruggero e il pubblico ministero Elena iniziano a farsi la guerra, e sarà una sfida a colpi di testimonianze, prove, passi falsi e indagini senza sosta. Quando poi Ruggero riuscirà a scoprire un segreto di Elena, cercherà di usarlo contro di lei e sulla donna si aprirà così un’indagine che potrebbe compromettere la sua carriera. Estromessa dal processo, Elena proseguirà comunque la sua indagine, sostenuta dal fido assistente Andreoli (Simone Colombari), fino a quando, inaspettatamente, scoprirà con Ruggero Barone le verità sull’omicidio. Riusciranno i due, insieme, a dare ad Angelica la giustizia che merita?

La trama de Il processo

Il processo serie tv: il cast

Un cast davvero ricco per questa nuova fiction in onda sulla rete del Biscione: protagonisti, come anticipato, Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La prima è Elena Guerra, uno stimato – e temuto – pm dalla brillante carriera e con un padre decisamente noto nel “settore”: Giancarlo Guerra è infatti un famoso magistrato antimafia.

Il secondo, Ruggero Barone, è invece un avvocato penalista ambizioso, vanitoso e apparentemente privo di scrupoli. Il caso che gli verrà chiesto di seguire è proprio ciò che l’uomo stava aspettando, cioè il processo della vita per poter soddisfare il suo desiderio di riscatto.

Camilla Filippi è invece Linda Monaco, una donna bella, ricca e non propriamente affabile. Ad interpretare la vittima, Angelica Petroni, c’è invece Margherita Caviezel, una ragazza molto inquieta che andrà incontro ad un drammatico destino.

A vestire i panni del marito di Linda, Claudio Cavalleri, un uomo bello e insoddisfatto, c’è Michele Morrone, mentre a Simone Colombari è spettata la parte di Giacomo Andreoli, un agente di polizia giudiziaria. Completano il cast Maurizio Lastrico (Giovanni Malaguti, marito di Elena), Pia Lanciotti (Fabrizia Furlam, procuratore capo), Lisa Galantini (Francesca Donati, assistente di Elena), Alessandro Averone (Stefano Lanzoni, velista), Roberto Herlitzka (Giancarlo Guerra, padre di Elena), Tommaso Ragno (Gabriele Monaco, padre di Linda), Giordano De Plano (Vittorio De Grandis, investigatore privato), Marco Baliani (Ottavio Arrigoni, socio di Ruggero) ed Euridice Axen (Mara Raimondi, avvocato di Gabriele Monaco).

Il cast della serie tv Il processo

Potrebbero interessarti 20 anni che siamo italiani, gli ospiti della prima puntata di stasera su Rai 1 20 anni che siamo italiani, il programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada Travaglio contro Vespa: “Pur di non invitarmi a Porta a Porta mi mandava gli inviati in redazione”

Il trailer

Ecco il trailer ufficiale della nuova serie tv Mediaset:

Diretta tv e streaming

Dove vedere in tv la nuova serie tv Il Processo? La fiction va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 29 novembre, dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda della serie tv ma non volete perdervela? Non c’è problema: Il Processo è disponibile anche in streaming su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i contenuti che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere in tv e in streaming Il Processo