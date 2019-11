Il Processo: le anticipazioni della prima puntata della serie tv di Canale 5

Questa sera, venerdì 29 novembre 2019, in prima serata su Canale 5 alle 21.20 va in onda la prima puntata de Il Processo, nuova serie tv Mediaset per il genere legal thriller diretta da Stefano Lodovichi e prodotta da Lucky Red. La fiction, ambientata a Mantova, vede protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna nei rispettivi panni di Elena Guerra, brillante e ostinato pubblico ministero, e di Ruggero Barone, ambizioso e vanitoso avvocato penalista.

Nel cast della serie che conta quattro puntate di due episodi ciascuna, fra gli altri, anche Camilla Filippi, Maurizio Lastrico, Pia Lanciotti e Tommaso Ragni.

La storia è quella del lungo procedimento giudiziario che fa seguito al brutale omicidio di una ragazza molto giovane, Angelica, che fa scalpore nella città lombarda. Le vicende dei protagonisti finiranno per intrecciarsi con quelle del caso che vedrà coinvolta, a livello personale, anche la protagonista, Vittoria Puccini.

Ma, in attesa del debutto della nuova serie, vediamo intanto le anticipazioni della prima puntata de Il Processo.

Le anticipazioni della prima puntata

Il pubblico ministero Elena Guerra ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per raggiungere suo marito Giovanni a New York e cercare di salvare il suo matrimonio. A rovinarle i piani, però, arriva un caso di omicidio che lascia attonita tutta Mantova: Angelica Petroni, una ragazza di nemmeno 18 anni, è stata trovata morta sulla sponda di un fiume e Elena è decisa a voler indagare per scoprire chi l’ha uccisa.

La pm scoprirà quindi subito che la ragazza era coinvolta in un giro di escort gestito dal suo amante, Claudio Cavalleri, il marito di Linda Monaco, la figlia di uno degli uomini più ricchi e potenti della città.

Claudio chiama così in sua difesa l’avvocato penalista Ruggero Barone, un legale molto ambizioso e, soprattutto, alla ricerca del processo che gli faccia fare carriera. Quando l’uomo si toglierà la vita lasciando una confessione che lo scagiona, però, sia Elena che Ruggero si ritrovano a dover cercare un colpevole e, a quel punto, tutti i sospetti iniziano a ricadere su Linda. Elena è convinta della sua colpevolezza e farà di tutto per dimostrarlo, compreso andare contro suo padre, un famoso magistrato antimafia.

Così, con Ruggero che prenderà le difese di Linda, tra pm e avvocato inizierà una vera e propria battaglia a colpi di prove e testimonianze.