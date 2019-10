Stasera in tv 28 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Una voce di notte

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra replica de Il Commissario Montalbano, il celebre poliziotto inventato da Andrea Camilleri e portato ormai da 20 anni sui piccoli schermi da Luca Zingaretti. L’episodio di questa sera è Una voce di notte, andato in onda per la prima volta nel 2013.

Trama: Gli anni passano per tutti. Anche per il commissario Montalbano. Il giorno del suo compleanno, Montalbano arresta un pirata della strada e lo fa sbattere in cella. Quando scopre che si tratta di Giovanni Strangio, il figlio scapestrato del presidente della Provincia di Montelusa, Montalbano capisce di essersi infilato in un bel problema. Quello stesso giorno, un certo Guido Nicotra denuncia un furto avvenuto nel supermercato di cui è direttore. Anche in questo caso, Montalbano si rende conto che la faccenda non sarà di semplice soluzione, perché il supermercato in cui è avvenuto il furto è notoriamente sotto controllo della famiglia mafiosa dei Cuffaro. Il presidente del consiglio d’amministrazione, d’altra parte, è l’onorevole Mongibello, avvocato di fiducia della famiglia. Le cose si complicano ancora di più quando il direttore Nicotra si suicida, impiccandosi nel suo ufficio. Per l’opinione pubblica, e per l’onorevole Mongibello, che minaccia un’interpellanza parlamentare sulla vicenda, la responsabilità di questa morte è da attribuire a Montalbano e ad Augello, che hanno interrogato in modo molto rude Nicotra accusandolo nemmeno larvatamente di essere complice dei ladri.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova, divertentissima puntata di Stasera tutto è possibile, condotto come sempre da Stefano De Martino e con tantissimi ospiti. Obiettivo: divertire e divertirsi attraverso i tanti giochi previsti, senza che ci siano vincitori e vinti.

Gli ospiti di stasera

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 una nuova, appassionante puntata di Report, il programma di inchieste finito nel mirino del cda Rai dopo la puntata della scorsa settimana, quando è stata trasmessa un’inchiesta su Moscopoli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda il programma di approfondimento di Nicola Porro, Quarta Repubblica, con un inevitabile focus sulle elezioni regionali in Umbria.

STASERA IN TV 28 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Live Non è la d’Urso

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, con ovviamente Barbara D’Urso e i suoi tantissimi ospiti.

GUIDA TV 28 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Die Hard – Un buon giorno per morire

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Die Hard – Un buon giorno per morire, con Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Yulia Snigir, Rasha Bukvic, Cole Hauser.

Trama: L’agente John McClane (Bruce Willis) si ritrova costretto ad andare fino in Russia per aiutare il figlio Jack (Jai Courtney), con cui i rapporti si sono raffreddati nel corso degli anni e rimasto coinvolto in un increscioso episodio, e il russo Komorov (Sebastian Koch), a cui la malavita russa dà la caccia per essere un informatore del governo. Poiché l’intero assetto democratico del mondo rischia di essere minato dalla minaccia di un colpo di stato, i McClane si ritrovano ad agire fianco a fianco e a guardarsi le spalle l’uno con l’altro, scoprendo che sono imbattibili in coppia.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 28 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy – 15a Stagione

Questa sera su La 7 vanno in onda gli episodi della 15esima stagione di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 28 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Django unchained

Su Tv8 questa sera va in onda un capolavoro del cinema di Quentin Tarantino, Django unchained, uscito nel 2012 e con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, James Remar, Kerry Washington, Don Johnson, Franco Nero, Jonah Hill, Walton Goggins.

Trama: Nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django (Jamie Foxx) è riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz (Christoph Waltz), un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa continua ad avere un solo obiettivo da concretizzare a qualunque costo: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), il diabolico proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi, dove gli schiavi vengono allenati per combattere l’uno contro l’altro per il puro divertimento del loro padrone.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:05 – 1994 Ep. 8

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Modalità aereo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv un film di Fausto Brizzi, Modalità aereo, con Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti.

Trama: Diego è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Possiede un cellulare del 1994 di cui va molto fiero. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sidney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi non saranno più le stesse.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 28 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:30 – Tennis: ATP Parigi (diretta)

20:45 – Isole Salomone – Italia (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera in diretta c’è Isole Salomone-Italia, che segna l’esordio degli azzurrini della Nazionale Under 17 di mister Nunziata nel Mondiale di categoria, che si gioca in Perù.

SKY UNO

19:40 – X Factor Daily – 1^TV

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

21:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda un episodio di Best Bakery: pasticcerie d’Italia. Due pasticceri d’eccezione, Paco Torreblaca e Alexandre Bourdeaux, sono pronti a giudicare 72 pasticcerie selezionate in 6 città italiane e ad assegnare il titolo di Best Bakery della nazione.

