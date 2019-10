Report 2019: anticipazioni seconda puntata, in onda stasera 28 ottobre 2019 su Rai 3

Stasera, lunedì 28 ottobre 2019, torna una nuova puntata – la seconda della stagione – di Report, il programma di inchieste giornalistiche condotto come sempre da Sigfrido Ranucci: anche stavolta le anticipazioni rivelano che andranno in onda numerosi servizi.

Ma nonostante ciò, l’attesa più grande è per i momenti iniziali della trasmissione: dopo le aspre polemiche di settimana scorsa, quando addirittura il cda Rai ha criticato il servizio su “Moscopoli” mandato in onda da Report (accusandolo di violare le norme sulla par condicio in vista delle elezioni regionali in Umbria di ieri) ci si chiede se Ranucci replicherà o se lascerà correre introducendo da subito la nuova puntata.

Fondi russi a Salvini, l’oligarca russo a Report: “Abbiamo scelto la Lega perché ha un livello socio culturale molto basso”

Ma quali saranno i servizi in onda a Report stasera?

Anticipazioni Report, i servizi di stasera

La prima inchiesta che verrà trasmessa si intitola Principi cattivi e riguarda il mondo dei medicinali. A partire dalla notizia secondo cui le autorità europee del farmaco (seguite dall’italiana Aifa) hanno ordinato il ritiro dal mercato di numerosi lotti di Valsartan, medicinale contro la pressione alta, perché contenenti nitrosammine, sostanze potenzialmente cancerogene. Il Valsartan era prodotto da una società cinese, la Zhejiang Huahai, accusata di aver accelerato il processo di produzione senza assicurarsi di verificare la qualità del prodotto.

Nel servizio, si partirà dunque da una singola compressa per capire cosa c’è dietro l’intera catena di produzione di un farmaco: dall’inquinamento dell’ambiente alla proliferazione di batteri antibioticoresistenti, passando per lo sfruttamento di cavie umane per i test clinici, il quadro che ne emerge non è molto rassicurante.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Report, al tema delle fake news sul web con il servizio La macchina della paura. Partendo dall’assunto che oggi, su internet, la produzione di notizie false o manipolate è all’ordine del giorno e che, come conseguenza, provoca disinformazione e soprattutto paura, Report ha deciso di analizzare il collegamento tra fake news e campagne elettorali.

Oggi, infatti, la disinformazione è diventata il principale strumento di lotta politica. I social come Facebook e Youtube sono diventati i luoghi in cui la propaganda neonazista ha terreno fertile, grazie anche alla collaborazione di alcuni leader nazionali dei partiti di destra e soprattutto all’utilizzo di strumenti automatizzati: i bot. Report ha intervistato in esclusiva, a volto scoperto, uno dei più importanti programmatori di bot che su Facebook e Twitter è riuscito a rendere virali i messaggi di uno dei partiti oggi al governo.

Infine, le anticipazioni della puntata di stasera di Report annunciano che ci sarà spazio per il tema dell’alimentazione con l’inchiesta Cinquanta sfumature di sale. Oggi, sui banconi dei supermercati, non è raro vedere una serie infinita di tipologie di sale: rosa, viola, nero, grigio. Nuovi tipi di sale che negli ultimi anni si sono diffusi a dismisura, anche grazie alla convinzione generale che siano più salutari.

Potrebbero interessarti Un posto al sole, le anticipazioni della puntata di martedì 29 ottobre Festival di Sanremo 2020: svelato il regolamento e la suddivisione delle serate Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di martedì 29 ottobre

Ma è davvero così? Report proverà a capire se sia giusto dare questo tipo di informazione, dal momento che l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia un uso moderato del sale. Effettivamente le etichette che dovrebbero informare il consumatore non danno le giuste specifiche: qual è il punto di vista di chimici e nutrizionisti e quello di chi questi sali li immette sul mercato?

Appuntamento stasera, 28 ottobre 2019, con la seconda puntata della stagione di Report , dalle 21,20 come sempre su Rai 3.