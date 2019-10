Gli oligarchi russi scelsero la Lega per il livello socio culturale “molto basso”

L’inchiesta di Report sulla Lega andata in onda lunedì 21 ottobre mette a nudo i rapporti della Lega con alcuni dei più potenti e spregiudicati esponenti dell’internazionale sovranista che ha in Mosca la sua capitale e in Salvini il rappresentante in Italia e in Europa.

Il lavoro di Giorgio Mottola svela i legami decennali tra Salvini e il suo portavoce, Gianluca Savoini, nonché i motivi per cui gli oligarchi anti europeisti russi avessero scelto la Lega come terreno fertile su cui far crescere il verme del neo fascismo.

L’inchiesta parte dai primi anni di carriera di Salvini, quando l’ex vicepremier era un giovane giornalista a la “Padania” e “aveva falsificato una nota di presenza e quattro note spese”, racconta l’ex direttore Gigi Moncalvo.

In una stanza appartata della redazione, tappezzata di simboli e foto naziste e immagini di Hitler, stava facendo carriera anche un altro giovane giornalista, uno che non toglie mai la giacca scura e ha l’abitudine di salutare chiunque sbattendo il tacco per terra al grido di “camerata”: Gianluca Savoini che, sempre secondo Moncalvo, all’epoca era una specie di “compagno di merende” per Salvini. Che si ricorderà di lui, dieci anni dopo, quando diventerà segretario federale della Lega, chiamandolo come suo portavoce.

Secondo la ricostruzione di Report, sarebbe stato proprio Savoini ad avere introdotto l’ex comunista padano nelle alte sfere dei movimenti neo-nazisti e nazionalisti.

Sarebbe stato lui ad aver fatto da mediatore nella ormai famosa trattativa segreta tra i russi e la Lega all’hotel Metropol di Mosca, a cui avrebbe partecipato anche un uomo di fiducia di Aleksandr Gel’evič Dugin, politologo e filosofo tradizionalista russo considerato l’ideologo numero uno di Putin.

La nuova Lega targata Matteo Salvini, che dal 2013 in avanti cambia dna da partito delle origini a partito del “popolo”, sarebbe frutto di una precisa strategia politica d’infiltrazione su larga scala da parte degli ultraconservatori russi all’interno delle principali democrazie occidentali, che utilizzavano i nascenti partiti populisti e sovranisti come veicoli per iniettare il virus del neo-fascismo antiliberale e antieuropeista nelle vene della politica italiana ed europea.

E per gli oligarchi in Italia non c’era terreno più fertile della Lega di Salvini, non solo per i legami con i gruppi di estrema destra come Casa Pound.

Potrebbero interessarti Decreto sisma, il governatore abruzzese Marsilio: “Restituzione delle tasse in 10 anni” Inchiesta Report sulla Lega, Salvini: “Preoccupato? Ieri ho visto Checco Zalone” Dopo le polemiche, torna la denominazione Alto Adige

Nell’inchiesta di Giorgio Mottola, l’oligarca russo proprietario del fondo Marshall Capital, Konstantin Malofeev, dice di aver scelto la Lega semplicemente perché aveva “un livello socio-culturale molto basso“. Un livello così basso – spiega Malofeev – da essere penetrabile. Un terreno fertile su cui seminare.

La Russia ha usato la Lega per iniettare il virus del neo-fascismo antiliberale e antieuropeista nella politica italiana