Il Commissario Montalbano – Una voce di notte, stasera la replica su Rai 1: trama, cast e streaming

Il Commissario Montalbano torna a emozionare gli italiani con un’altra puntata in replica. Quella proposta per questa sera, lunedì 28 ottobre 2019, s’intitola Una voce di notte. La prima volta che è andata in onda questa puntata, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, era il 29 aprile 2013 e aveva ottenuto un riscontro altissimo agli ascolti (oltre 10 milioni di telespettatori collegati).

Ma di cosa parla Una voce di notte? Vediamo insieme tutte le informazioni per arrivare preparati alla visione.

Montalbano – Una voce di notte: la trama dell’episodio

Una voce di notte: si tratta del venticinquesimo episodio del Commissario Montalbano che Rai 1 ripropone in prima serata.

Montalbano compie gli anni e, nel giorno del suo compleanno, come regalo speciale il commissario deve badare a un combattivo pirata della strada. Giovanni Strangio non è altro che lo scapestrato figlio del Presidente della Provincia di Montelusa (Michele).

Inoltre, il caso della puntata verterà sulla morte di una donna, Mariangela Carlesimo, nonché fidanzata di Giovanni. La giovane donna è stata uccisa e tutto sembra puntare a Montalbano: chiunque sia stato ha fatto in modo che il commissario finisse nei guai con la politica, mettendo fine alla sua carriera.

Ma Montalbano è bravo in quel che fa e scoprirà una squallida verità dietro quel delitto, dimostrando come la donna sia stata ben due volte una vittima.

Oltre al solito cast, in questa puntata di Montalbano vedremo anche Antonio Milo (Luciano Sponses), Saverio Marconi (Michele Strangio) e Giovanni Visentin (Giudice Tommaseo).

Montalbano – Una voce di notte: dove vedere l’episodio in tv e in streaming

Chi è interessato a seguire Montalbano in tv questa sera può farlo collegandosi a Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile come al solito al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire in diretta streaming Una voce di notte può accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di guardare qualunque prodotto Rai tramite pc, smartphone e tablet. Dovete semplicemente iscrivervi (o accedere) alla piattaforma e scegliere il programma che più vi interessa.

Chi questa sera ha da fare e non può seguire in diretta la messa in onda di Montalbano, potrà recuperare con tranquillità le puntate già andate in onda su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Nel dubbio, lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 21:25 il commissario nato dalla penna di Camilleri vi aspetta su Rai 1.

