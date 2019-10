Montalbano – Una voce di notte: trama e finale della puntata di stasera su Rai 1

Anche questo lunedì torna Montalbano. Il commissario più popolare in casa Rai 1 (nonostante l’arrivo di Imma Tataranni) non ne vuole sapere di lasciare spazio ad altri e torna in prima serata con una puntata in replica.

Quella di lunedì 28 ottobre 2019 s’intitola Una voce di notte e racconta di Montalbano alle prese con una duplice verità.

Vediamo nel dettaglio qual è la trama della puntata e il finale.

Cosa c’è da sapere su Una voce di notte, la replica di Montalbano

Montalbano – Una voce di notte: la trama della puntata di stasera

Nella puntata Una voce di notte, Montalbano compie gli anni ed è proprio nel giorno del suo compleanno che deve gestire un combattivo pirata della strada: si tratta di Giovanni Strangio, lo scapestrato figlio del Presidente della Provincia di Montelusa, Michele.

Montalbano capisce da subito che quel ragazzo porta guai ed è proprio Giovanni a presentarsi in commissariato per denunciare una terribile scoperta: la sua fidanzata, Mariangela Carlesimo, è stata assassinata ed è stato lui a ritrovare il cadavere.

Contemporaneamente, la cittadina di Vigata deve badare anche a un furto in uno dei più grandi supermercati del paese. Montalbano non è propriamente convinto della rapina, perché presenta diverse incongruenze e, sottovalutando la faccenda, affida il caso al suo vice Augello.

Il magazzino è però riconducibile alla famiglia Cuffaro, il cui consiglio di amministrazione vede tra le tante facce quello di Mongibello.

Il dirigente del supermercato, Guido Nicotra, viene ritrovato impiccato all’indomani della denuncia di furto e Montalbano comincia a subire pressioni dall’alto.

Montalbano – Una voce di notte: come finisce la puntata

Il commissario si trova invischiato nelle faccende di due esponenti politici che sembrano spazientirsi dinanzi i suoi atteggiamenti. Motivo per cui Montalbano si trova costretto a forzare un po’ la mano per risolvere questi due casi, agendo in modo insolito.

Potrebbero interessarti Jocelyn Wildenstein, chi è la donna gatto ospite di Live Non è la d’Urso Watchmen, le anticipazioni della prima puntata della nuova serie in onda su Sky Atlantic Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2019

Montalbano scopre che Nicotra non si è tolto la vita, ma è stato ucciso. Inoltre, la fidanzata di Giovanni aveva una relazione con il padre, Michele, ed era rimasta incinta: il professor Strangio l’ha uccisa e, per evitare l’arresto, si toglie la vita.

Sull’altro caso irrisolto, Montalbano ha le mani legate e allora sceglie una strada diversa: si finge ricattatore di Mongibello e riesce nell’intento. L’onorevole si presenta con una valigia di soldi falsi per pagare il riscatto, ma viene ucciso dai Cuffaro.

Il Commissario Montalbano vi aspetta lunedì 28 ottobre 2019 in prima serata su Rai 1.