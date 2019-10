Die Hard – Un buon giorno per non morire: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Stasera, su Italia 1, c’è un film per tutti i telespettatori amanti dell’azione: a partire dalle 21:20, infatti, va in onda Die Hard – Un buon giorno per non morire, pellicola del 2013 diretta da John Moore e con protagonista uno scatenatissimo Bruce Willis.

Il film in onda stasera è il quinto e ultimo capitolo della celebre saga di Die Hard: prima, erano già usciti al cinema “Trappola di cristallo” (1988), “58 minuti per morire – Die Harder” (1990), “Die Hard – Duri a morire” (1995) e “Die Hard – Vivere o morire” (2007).

In attesa della messa in onda, ripassiamo insieme la trama, il cast e il trailer di Die Hard – Un buon giorno per non morire, oltre alle informazioni su dove vederlo in streaming.

Die Hard – Un buon giorno per non morire: la trama del film

In questo capitolo, il protagonista – l’agente John McClane – viene costretto a recarsi fino in Russia per aiutare il figlio Jack, rimasto coinvolto in uno spiacevole episodio. Nonostante tra i due i rapporti si siano molto deteriorati nel tempo, il padre sente il bisogno di raggiungere il figlio per dargli una mano.

L’uomo non sa però che il figlio è un agente della Cia sotto copertura, inviato in Russia per sventare i progetti criminali di un potente politico locale. In Russia, McClane dà una mano anche a Komorov, un uomo che viene cercato dalla malavita locale perché è un informatore del governo. Trovatosi nel posto sbagliato nel momento sbagliato, il personaggio interpretato da Bruce Willis sarà costretto a una strenua lotta per la sopravvivenza.

Con la malavita russa alle calcagna e con l’urgenza di evitare una guerra che coinvolgerebbe tutto il mondo, McClane scoprirà che, nonostante non parli da tempo con il figlio, l’intesa tra i due – pistole alla mano – è altissima.

Die Hard – Un buon giorno per non morire: il cast completo

È Bruce Willis il re indiscusso del film, nei panni del poliziotto “duro a morire” John McClane. Willis è anche l’unico membro del cast che è comparso negli altri film della saga Die Hard. In questa pellicola, accanto a lui, ci sono molti altri attori, più o meno conosciuti. Ecco l’elenco completo dei membri del cast di Die Hard – Un buon giorno per non morire (accanto al nome di ogni attore, trovate anche quello del personaggio interpretato nella pellicola):

Bruce Willis – John McClane

Jai Courtney – John “Jack” McClane, Jr.

Cole Hauser – Collins

Sebastian Koch – Yuri Komarov

Yuliya Snigir – Irina Komarov

Radivoje Bukvic – Alik

Amaury Nolasco – Murphy

Sergei Kolesnikov – Cagharin

Pavel Lychnikoff – tassista

Roman Luknár – Anton

Melissa Tang – Lucas

Mary Elizabeth Winstead – Lucy McClane

Mike Dopud – Detective Wexler

April Grace – Sue Easton

Megalyn Echikunwoke – bella reporter

Iván Kamarás – pilota

Die Hard – Un buon giorno per non morire: il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film con Bruce Willis, in onda stasera su Italia 1 a partire dalle 21,20:

Die Hard – Un buon giorno per non morire: dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il quinto capitolo di Die Hard in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 28 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La rete di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Die Hard – Un buon giorno per non morire grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

Sulla stessa piattaforma, oltre al live streaming, è presente il servizio on demand per rivedere il film in qualsiasi momento a partire dal giorno dopo della messa in onda.

Dove vedere Italia 1 in streaming