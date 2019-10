Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 28 ottobre 2019

Ci sono pochi modi per far partire la settimana con il piede giusto, ma tra questi c’è sicuramente guardare Stasera tutto è possibile, il divertente show di Rai 2 in onda stasera – lunedì 28 ottobre 2019 – con la sua settima puntata e di cui in questo articolo pubblichiamo le anticipazioni.

Sta riscuotendo un grande successo quest’anno il programma condotto da Stefano De Martino. Nonostante una contro-programmazione davvero impegnativa (Rai 1, il lunedì, manda fisso Il Commissario Montalbano, mentre Canale 5 è passato da Temptation Island Vip a Live-Non è la D’Urso), i risultati degli ascolti tv di Stasera tutto è possibile sono molto soddisfacenti. Basti pensare che la puntata di lunedì scorso è stata seguita da quasi 1,9 milioni di telespettatori.

Un successo così grande che la Rai ha deciso di allungare di un’altra puntata il programma, che in origine era stato lanciato per sei puntate. Così anche stasera, la trasmissione di Rai 2 tornerà a far ridere e divertire il pubblico da casa. Perché l’obiettivo di Stasera tutto è possibile, che ogni settimana porta in studio tantissimi ospiti divisi poi in due squadre, è esclusivamente quello di ridere e divertire. Senza un vincitore.

Vediamo insieme le anticipazioni della settima puntata di Stasera tutto è possibile, in programma stasera – 28 ottobre 2019 – a partire dalle 21:20 su Rai 2.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della settima puntata

Anche stasera c’è da aspettarsi grandissimo divertimento per un programma che viene definito un “feeling good show”: non c’è una gara, nessun concorrente vince sull’altro, né tanto meno ci saranno eliminati. L’unico obiettivo sarà quello di “sopravvivere” a una serie di prove molto difficili: sono tanti infatti i giochi previsti dal format, dall’ormai celebre Stanza inclinata fino ad Alphabody, da Segui il labiale a StepBurger e allo Speed Quiz.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

La puntata di Stasera tutto è possibile di oggi non sarà però come tutte le altre. Sarà a tema Halloween: in attesa di una delle feste più amate dai bambini, i concorrenti si sfideranno tra dolcetti e scherzetti. Gli ospiti dovranno improvvisare, cantare, mimare, mantenere l’equilibrio nella stanza inclinata. Insomma il programma renderà loro la vita difficile.

Secondo le anticipazioni, la settima puntata di Stasera tutto è possibile vedrà la partecipazione di Biagio Izzo, Max Giusti, Francesco Paolantoni, Paola Perego, Ricky Memphis, Valeria Graci, Peppe Iodice e Benedetta Mazza. Pronti per lo spettacolo dell’Auditorium RAI di Napoli?

Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli ed è diretto da Sergio Colabona.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per oggi, lunedì 28 ottobre 2019, alle 21:20 su Rai 2.