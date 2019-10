Benedetta Mazza, chi è la conduttrice ospite a Stasera tutto è possibile

Benedetta Mazza, chi è la conduttrice ospite della puntata di oggi di Stasera tutto è possibile

Tra gli ospiti della puntata di oggi, 28 ottobre 2019, di Stasera tutto è possibile c’è Benedetta Mazza, conduttrice nota al pubblico del servizio pubblico. Classe 1989, è uno dei volti noti della Rai. Il programma condotto da Stefano De Martino vede gli ospiti cimentarsi in una serie di divertenti prove, senza un vero vincitore.

Visto il grande successo in termini di ascolti, Stasera tutto è possibile è stato allungato di una puntata, la settima, in onda oggi su Rai 2 in prima serata. La puntata sarà a tema Halloween, con gli ospiti che si sfideranno nei vari giochi tra dolcetti e scherzetti.

Tra i protagonisti di stasera, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Ricky Memphis, Max Giusti, Valeria Graci, Peppe Iodice e appunto Benedetta Mazza. Ecco chi è, la carriera e la vita privata.

Benedetta Mazza chi è, la carriera

Nata a Parma il 22 novembre 1989, ha studiato al liceo scientifico e poi ha frequentato per un anno il corso di moda dell’Istituto europeo di design a Milano. Il suo sogno è però quello di entrare nel mondo dello spettacolo e così diventa prima Miss Parma e poi Miss Emilia.

Nel 2008 partecipa a Miss Italia e si qualifica quinta. Oltre alla modella, inizia anche a recitare in alcuni film. Ha una piccola parte nel film di Federico Moccia Amore 14 e dal settembre 2009 a giugno 2011 fa parte del cast della trasmissione L’eredità nel ruolo di professoressa.

Negli anni successivi partecipa ad altre trasmissioni Rai come La Tv Ribelle e Gulp Girl di Rai Gulp, poi su Rai Yoyo con due puntate speciali dello Zecchino D’Oro in prima serata. Nel 2012 prende parte anche ad un episodio della serie tv I Cesaroni.

Nel 2017 Benedetta Mazza torna su Rai 1 come concorrente di Tale e Quale show dove si fa apprezzare per la sua simpatia e comicità. Nel 2018 la conduttrice è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, dove arriva sesta.

In quell’anno partecipa alla trasmissione di Rai 2 Mezzogiorno in famiglia per due puntate.

Benedetta Mazza chi è, la vita privata

Per circa tre anni è stata fidanzata con l’attore de I Cesaroni Matteo Branciamore, ma i due hanno deciso di lasciarsi nel 2015. Ha avuto una breve storia con il calciatore Daniel Osvaldo, ex della Roma e della Juventus.

Ama i tatuaggi e vorrebbe avere una linea di moda tutta sua. È molto legata a sua sorella Isotta. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 370mila persone.