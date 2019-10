Stasera tutto è possibile, gli ospiti della settima puntata del programma di Rai 2 | Lunedì 28 ottobre 2019

Stasera, lunedì 28 ottobre 2019, torna eccezionalmente con un nuovo appuntamento Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino nel quale gli ospiti devono cimentarsi in una serie di divertenti prove, senza un vero vincitore.

Quella di stasera sarà una puntata molto particolare, la settima di questa stagione, che in origine doveva avere solo sei episodi. Gli ottimi risultati in termini di ascolti tv hanno convinto i vertici di viale Mazzini ad allungare di un’altra settimana la presenza in palinsesto di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Anche stasera, come sempre, l’unico obiettivo della trasmissione sarà quello di divertire il pubblico in studio da casa, attraverso gag e giochi esilaranti. La puntata sarà a tema Halloween, con gli ospiti che si sfideranno nei vari giochi tra dolcetti e scherzetti.

Come ogni settimana, dunque, anche stasera sono tanti gli artisti del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo in generale pronti a cimentarsi nel programma: alcuni sono stati presenti in altre puntate dello show, e quindi avranno maggior dimestichezza con i giochi. Altri, invece, arriveranno all’Auditorium Rai di Napoli – dove viene girata la trasmissione – per la prima volta.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Vediamo insieme chi sono gli ospiti (concorrenti) della settima puntata di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile, ospiti del 28 ottobre: Francesco Paolantoni

Torna ancora una volta Francesco Paolantoni (attore, comico e commediografo napoletano) proviene dal cast di Made in Sud. Ormai è una presenza fissa del cast di Stasera tutto è possibile: in queste settimane, infatti, si è dimostrato uno dei più capaci nei giochi, ma anche e soprattutto uno dei più bravi a far ridere gli italiani.

Prima dell’esperienza nel programma di Rai 2, l’attore ha vissuto una carriera densa di impegni e divisa tra televisione, cinema e teatro. È stato il famoso Cupido di “Indietro tutta”, di Renzo Arbore, ma era anche nel cast del celebre Mai dire Gol. Un artista eclettico.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Stasera tutto è possibile ospiti 28 ottobre: Biagio Izzo

Maestro della commedia all’italiana, Biagio Izzo è stato protagonista di una lunghissima serie di film divertenti. Dagli inizi a Napoli fino al successo dei cinepanettoni accanto a Boldi e De Sica, al centro della carriera di Izzo c’è sempre stata la risata.

Nell’ultima stagione, Izzo era ospite fisso a Made in Sud, programma comico di Rai 2 condotto proprio da Stefano De Martino. Anche lui ormai è una presenza fissa nel cast di Stasera tutto è possibile 2019.

Stasera tutto è possibile ospiti 28 ottobre: Ricky Memphis

Ricky Memphis è uno degli attori romani più conosciuti in Italia. Il pubblico, infatti, ha imparato a conoscere la sua poliedricità, dal momento che nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto ruoli drammatici, comici e thriller.

Nato sul palco del Maurizio Costanzo Show, Memphis ha raggiunto la grande popolarità grazie a fiction come “Palermo Milano – Solo andata”, “Milano Palermo – Il ritorno” e soprattutto “Distretto di polizia”. In tempi più recenti, celebri le sue interpretazioni in commedie come “Immaturi”, “Mai Stati Uniti” e “Sconnessi”.

Stasera tutto è possibile ospiti 28 ottobre: Valeria Graci

Tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile c’è anche Valeria Graci, un’altra nata televisivamente nel mondo della comicità. La grande popolarità è arrivata per lei già nei primi anni Duemila, quando insieme a Katia Follesa ha formato il duo comico Katia&Valeria. Le due, infatti, facevano parte del cast di Zelig.

Separatasi da Katia Follesa nel 2012, Valeria Graci ha continuato nel mondo della comicità, entrando a far parte del cast di Made in Sud, ma avendo anche ruoli in programmi come Striscia La Notizia e Paperissima Sprint.

In tempi più recenti, accanto ai ruoli comici, ha affiancato una carriera da conduttrice su Rai 1 nel programma “Io e te”.

Stasera tutto è possibile ospiti 28 ottobre: Max Giusti

Conduttore televisivo e radiofonico, doppiatore, comico, imitatore, attore e tanto altro. Max Giusti è uno dei volti più conosciuti della tv comica italiana: fin dall’inizio della sua carriera (in programmi televisivi come Stracult o Quelli che il calcio) ha messo in mostra le sue formidabili doti da imitatore.

Per anni ha condotto anche Affari tuoi, su Rai 1. Farà parte del cast di Pechino Express 2020.

Potrebbero interessarti Jocelyn Wildenstein, chi è la donna gatto ospite di Live Non è la d’Urso Watchmen, le anticipazioni della prima puntata della nuova serie in onda su Sky Atlantic Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2019

Stasera tutto è possibile ospiti 28 ottobre: Paola Perego

Anche Paola Perego è un volto super noto della nostra televisione. Conduttrice televisiva e attrice, ha alle spalle una carriera trentennale in tv. Tra Mediaset e Rai ha partecipato in veste di conduttrice a decine di programmi, alcuni di successo, altri un po’ meno.

Nelle ultime stagioni televisive è stata protagonista, su Rai 1, del programma “Superbrain – Le supermenti” e di “Non disturbare”, trasmissione in seconda serata durante la quale intervista diverse donne dello spettacolo.

Stasera tutto è possibile ospiti 28 ottobre: Benedetta Mazza

Tra gli ospiti di stasera c’è anche Benedetta Mazza, conduttrice ed ex modella italiana. Negli ultimi anni, la sua fama è cresciuta molto grazie alla partecipazione ad alcuni programmi di successo: Pechino Express nel 2016, in coppia con Raffaella Modugno; Tale e Quale Show nel 2017 e soprattutto il Grande Fratello VIP 2018.

Modella curvy, ha avuto una storia d’amore con l’attore Matteo Branciamore e una con l’ex calciatore, oggi musicista, Daniel Osvaldo.

Stasera tutto è possibile ospiti 28 ottobre: Peppe Iodice

Peppe Iodice è l’ultimo ospite di Stasera tutto è possibile. Comico e cabarettista, viene dal mondo di Made in Sud, anche se ha fatto parte di altri programmi di successo, come Colorado e Quelli che il calcio.

Classe 1970, al cinema è stato nel cast di “Ribelli per caso”,di Vincenzo Terracciano, e “Ventitre”, di Duccio Forzano.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per stasera, lunedì 28 ottobre 2019, alle 21,20 su Rai 2.