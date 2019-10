Live non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2019 su Canale 5

Live Non è la d’Urso si sposta al lunedì. La trasmissione condotta da Barbara d’Urso da stasera, 28 ottobre, cambia infatti giorno di messa in onda, dopo gli ascolti non esaltanti registrati di domenica durante le prime puntate di questa seconda edizione. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera?

Come sempre al centro del programma personaggi di vario genere, dalla cronaca allo spettacolo, dal gossip alla musica. Concluso il filone del caso Prati, che ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani, Live Non è la d’Urso ha provato a toccare altri temi, come quello della dieta Panzironi o dei vip caduti in disgrazia.

Live non è la d’Urso si sposta al lunedì: il comunicato

Con lo spostamento al lunedì, adesso la trasmissione di Canale 5 spera di recuperare qualche punto di share, sfruttando la serata televisiva meno affollata rispetto alla domenica. Il format comunque non è cambiato, e permette una grande interazione con il pubblico da casa. Tra gli elementi caratteristici della trasmissione, la presenza delle sfere, con dentro personaggi pronti a confrontarsi con l’ospite in studio per l’accesissimo Uno contro tutti.

E ancora l’interazione con il pubblico a casa grazie al Live sentiment, vale a dire la possibilità per gli spettatori di dare il proprio “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Gli ospiti della puntata di stasera di Live Non è la D’Urso

Ma quali sono le anticipazioni di questa domenica, 28 ottobre 2019? Quali ospiti intratterranno il pubblico di Canale 5?

Live non è la D’Urso anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Tra gli ospiti più attesi, sicuramente Jocelyn Wildenstein e Allegra Cole. I loro nomi forse non vi diranno molto, ma con la puntata di stasera diventeranno molto popolari. La prima è la donna gatto, una 79enne che si è sottoposta a decine di interventi pur di somigliare proprio a un gatto, mentre Alegra ha la quindicesima di seno.

Live Non è la d’Urso torna dunque ad occuparsi di chirurgia estrema. Insieme a loro due ci sarà anche Jennifer Pamplona, la ragazza che si è sottoposta a oltre 20 interventi per somigliare a Kim Kardashian. Si tratta di una vera bellezza o di esagerazione? In studio si confronteranno ospiti e opinionisti con idee diverse.

E ancora nella puntata di oggi spazio a Ilona Staller, l’ex pornostar Cicciolina, che racconterà tutti i dettagli sul blitz delle forze dell’ordine a casa del figlio, denunciato per droga. Spazio poi stasera 28 ottobre a Live Non è la d’Urso ad alcuni protagonisti del mondo del gossip: Mariana Caniggia, Clizia Incorvaia, Taylor Mega.

Il marito della Caniggia, il famoso calciatore, avrebbe infatti pubblicato delle chat davvero forti e choc, come ama dire la d’Urso, dopo le dichiarazioni di sua moglie fatte nelle scorse puntate. Clizia Incorvaia tornerà poi a parlare del triangolo amoroso e del tradimento del marito con Scamarcio.

Infine Taylor Mega dovrà rispondere a chi l’accusa di essersi inventata la storia con Giorgia Caldarulo. Nella puntata di stasera di Live Non è la d’Urso spazio anche a Tony Colombo e di Tina Rispoli. Il cantante neomelodico e sua moglie sono finiti nei mesi scorsi al centro di dure polemiche per il loro matrimonio a dir poco appariscente, e per alcune mancate autorizzazioni.

Ora si è tornato a parlare della coppia a seguito dell’inchiesta di Fanpage intitolata ‘Camorra Entertainment’, che indaga sulle frequentazioni della coppia, tra cui ci sarebbe anche l’uomo di fiducia di Michele Zagaria Nicola Inquieto, condannato a 16 anni di carcere. La coppia dovrà affrontare le 5 sfere di Live Non è la d’Urso.

Appuntamento dunque stasera 28 ottobre 2019 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.