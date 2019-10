Allegra Cole: chi è la donna con il seno più grande al mondo ospite a Live Non è la d’Urso

Allegra Cole è una star conosciuta ovunque per le dimensioni del suo seno: la donna infatti indossa la quindicesima taglia, 37 centimetri di circonferenza, frutto di 3 operazioni e 75 mila dollari spesi. La super maggiorata è la donna con il segno più grande al mondo.

Allegra è una pianista, ha 47 anni ed è madre di 8 figli. Ha scelto di sottoporsi a questi interventi per soddisfare suo marito, che ama le donne con il seno grande. Ma chi è Allegra Cole?

La donna è ospite di Live Non è la d’Urso di stasera, 28 ottobre 2019, su Canale 5. Barbara d’Urso tratta infatti in questa puntata il tema della chirurgia estrema. In studio, oltre ad Allegra Cole, anche Jocelyn Wildenstein, 79 anni, che si è sottoposta a molti interventi proprio per assomigliare a un gatto, e Jennifer Pamplona, la ragazza che si è sottoposta a oltre 20 interventi per somigliare a Kim Kardashian.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Allegra Cole chi è: la donna con la quindicesima di seno

47 anni e madre di 8 figli, Alegra Cole è originaria di Salt Lake City, nello Utah. Nella vita di tutti i giorni è un’insegnante di pianoforte, ma fa anche la modella. Si è sottoposta a tre interventi chirurgici per soddisfare il marito che ama le maggiorate.

Il suo è il seno più grande del mondo, 37 centimetri di circonferenza, costati 75mila euro. “Non è silicone ma è soluzione fisiologica, in sostanza ho un espansore sotto ai muscoli pettorali del seno che ho riempito negli anni”, ha spiegato.

Sulla sua scelta ha raccontato: “In pubblico la gente mi fissa, ma non faccio questo solo per me, ma per le donne che vogliono essere madri ma anche sensuali. Non dico di essere un modello. So di non essere normale ma non voglio essere normale. Tutti facciamo qualcosa per compiacere e far star bene le persone a cui vogliamo bene”.

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1 milione di persone.