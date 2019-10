Jocelyn Wildenstein, chi è la donna gatto ospite di Live Non è la d’Urso

Jocelyn Wildenstein, chi è la donna gatto ospite stasera a Live Non è la d’Urso

Jocelyn Wildenstein ha quasi 80 anni e fa ovviamente discutere per il suo aspetto fisico, tanto che è conosciuta come la “Donna Gatto“. Famosa in tutto il mondo, si è sottoposta a decine di interventi chirurgici pur di assomigliare a un gatto.

Vedendola bene, in effetti, il suo viso somiglia molto proprio a quello di un felino. Jocelyn Wildenstein è ospite della puntata di stasera 28 ottobre 2019 di Live Non è la d’Urso: la trasmissione condotta da Barbara d’Urso tratterà tra i vari temi proprio quello della chirurgia estrema

La donna gatto sarà così uno degli ospiti più attesi di oggi, insieme a Jennifer Pamplona, la ragazza che si è sottoposta a oltre 20 interventi per somigliare a Kim Kardashian, e Allegra Cole, che ha la quindicesima di seno.

Ma chi è Jocelyn Wildenstein, la Donna Gatto stasera a Live Non è la d’Urso? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Jocelyn Wildenstein chi è, la donna gatto ospite a Live Non è la d’Urso

Nel 2020 compirà 80 anni, ma in tutto il mondo è conosciuta per i suoi interventi chirurgici che l’hanno portata ad assomigliare a un gatto. Jocelyn nasce il 5 agosto del 1940 a Losanna, in Svizzera. A 30 anni sposa il facoltoso esperto d’arte Alec Wildenstein.

Il loro matrimonio finisce nel 1999, quando Jocelyn lo scopre a letto con una modella russa di 19 anni e i due divorziano. Segue poi una lunga e dura battaglia legale, che porta alla fine la donna gatto ad incassare 2 miliardi e 300 milioni di dollari.

Jocelyn però non può usare tutti questi soldi per la chirurgia estetica. Adesso la donna ha un nuovo compagno, di circa 30 anni più giovane di lei, lo stilista Lloyd Klein, che presto diventerà suo marito. “Non capisco davvero questa storia – ha raccontato l’uomo al Daily Mail – perché Jocelyn è sempre stata così e non ha mai fatto nulla per modificare il suo volto. Ho alcune foto di quanto aveva 16 anni, era praticamente identica a com’è oggi.

Jocelyn è bellissima, quasi magica. La prima volta che l’ho incontrata ero quasi incantato dalla bellezza, dagli occhi, dalla personalità. Lavoro nella moda e vedo tante top model. Jocelyn tuttavia ha qualcosa da offrire che molte non hanno”, ha detto Lloyd Klein.