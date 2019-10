Clizia Incorvaia, chi è l’influencer accusata di aver tradito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio

Il nome di Clizia Incorvaia non sarà nuovo a chi ha seguito la vicenda del tradimento di Francesco Sarcina. Il cantante de Le Vibrazioni ha accusato Clizia, sua moglie, di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, incurante del fatto che fosse il suo migliore amico e testimone di nozze.

Ma chi è Clizia? Cosa sappiamo sul suo conto?

Clizia Incorvaia, chi è l’ex moglie di Francesco Sarcina

Partiamo dal fatto che Clizia è una giovane influencer che ha fatto breccia nel cuore del gossip italiano nell’estate 2019 riguardo un presunto tradimento ai danni del frontman de Le Vibrazioni.

Nata a Pordenone il 10 ottobre 1986, Clizia ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano. La bella influencer, che su Instagram può contare su oltre 217 mila follower, è stata il volto di diversi spot pubblicitari e ha anche partecipato a Pechino Express nel 2016, facendo coppia con l’ex marito Francesco.

L’abbiamo vista anche nella videoclip di Paolo Meneguzzi per la canzone “Guardami negli occhi”, in tv invece l’abbiamo vista anche nelle trasmissioni come Chiambretti Night.

Ha una sorella, Micol, come lei cresciuta ad Agrigento. Fino a poco tempo fa, Clizia si divertiva a dare consigli di moda sul blog Punto C, che oggi però è offline.

Clizia Incorvaia, la bufera con Riccardo Scamarcio

Clizia è finita nell’occhio del ciclone quando suo marito, Francesco Sarcina, ha confessato: “Sono stato tradito da mia moglie con mio fratello, Riccardo Scamarcio”.

La risposta di Clizia non è tardata ad arrivare via Instagram. “Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Non ho tradito il padre di mia figlia, mai. L’ho sempre amato e rispettato”, aveva scritto la fashion blogger prima di rimuovere il messaggio e scatenare altre proteste.

A distanza di qualche mese, Clizia torna a parlare del presunto tradimento del marito nel salotto di Barbara D’Urso, pronta a confessare tutta la verità.

Ha conosciuto Francesco nel 2011, ma sono diventati una coppia ufficialmente soltanto nel 2013, per poi convolare a nozze nel 2015. Poco dopo, è arrivato il frutto del loro amore: la figlia Nina.