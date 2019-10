Live Non è la d’Urso, gli ospiti della quinta puntata: Sara Tommasi, Asia Argento, Alba Parietti, Clizia Incorvaia

Anche questa domenica torna l’appuntamento in prima serata con uno dei programmi più attesi della settimana: Live Non è la D’Urso riporta sui piccoli schermi degli italiani tutti gli eventi di cronaca rosa di cui si è discusso (grosso modo) ultimamente.

Tanti sono gli ospiti che Barbara ha intenzione d’intervistare. Dopo gli ottimi ascolti della precedente stagione, era quasi scontato il ritorno di Live Non è la D’Urso in prima serata su Canale 5, spostato dal mercoledì alla domenica sera.

Il programma può contare sull’interazione con il pubblico da casa, che può votare in tempo reale il proprio preferito tra gli ospiti, dando un “mi piace” o un “non mi piace” attraverso il Live sentiment. È possibile votare attraverso la app di Mediaset Play.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi 13 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25.

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni

Partiamo con il temuto incontro con le 5 sfere che vedrà due protagoniste questa sera, domenica 13 ottobre 2019. Asia Argento ed Alba Parietti affronteranno insieme il giudizio delle sfere.

Asia, che dovrebbe partire a breve per la nuova avventura di Pechino Express, ha invaso i tabloid con la sua nuova relazione che coinvolge l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Andrea Preti. L’ex di Morgan avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia dell’ex naufrago già da qualche settimana, ma i due sono molto discreti a riguardo.

E ancora da Barbara vedremo Ivana Spagna, Franco Gatti e Marina Giulia Cavalli, tutti accomunati da una dichiarazione: possono contattare i defunti. In particolare, Marina Giulia Cavalli racconterà per la prima volta di poter parlare con la figlia scomparsa nel 2015 (aveva 21 anni).

Live Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia torna a parlare del presunto tradimento con Scamarcio

Se ne sono dette tante in giro su Clizia Incorvaia, la più importante di tutte è che avrebbe tradito il cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, con il loro amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Ospite da Barbara, Clizia confesserà tutta la verità. Tempo fa, in un’intervista con Vanity Fair, Clizia aveva confessato: “Ero io che venivo tradita, che restavo a casa da sola, che subivo violenza psicologica. Francesco voleva farmi sentire una nullità, invece io voglio essere una donna forte. Anche per mia figlia. Prima vivevo nel mio mondo fatato, mi sentivo una principessa che voleva essere salvata: adesso so che, se mi salvo, mi salvo da sola. E poi ho capito che è inutile ingoiare tanti rospi per un uomo: anche se lo fai, quell’uomo non si trasformerà mai in un principe”.

Clizia Incorvaia shock: “Altro che Scamarcio, ho trovato mio marito in casa con un’altra e ho un video”

Intanto, del bacio tra l’influencer e Scamarcio Clizia ha dichiarato: “Scamarcio dice che mi sono inventata la storia del nostro bacio per farmi pubblicità e sfruttare la fine del mio matrimonio con Francesco Sarcina. Intanto è stato Francesco a raccontare tutto. E prima che questo accadesse io lavoravo di più. Altro che pubblicità”.

Live Non è la D’Urso, Sara Tommasi ospite questa domenica

Un’ospite molto attesa della serata è Sara Tommasi: la showgirl ha attraversato un brutto periodo e soltanto qualche giorno fa aveva lanciato un appello chiedendo aiuto proprio alla D’Urso. E, da perfetta Wonder Woman, Barbara ha prontamente risposto al suo richiamo d’aiuto portandola sul suo divano della domenica sera.

Non sono stati anni facili per la Tommasi: reduce da una difficile disintossicazione e una battaglia contro il bipolarismo, per non parlare della recente gravidanza interrotta, Sara è intenzionata a ricominciare da capo, raccontando i suoi anni difficili ai microfoni di Barbara. “Ho passato anni veramente terribili, tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo senza una meta, non riuscivo a volermi bene, mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me e facevano fare qualsiasi cosa perché nelle condizioni in cui ero non ero in grado di distinguere il bene dal male e quindi non sapevo dire no”, riporta così Today.

Oggi, Sara è fidanzata con Angelo e racconta: “Soffrivo di bipolarismo e stavo ancora peggio perché la patologia veniva accentuata dall’uso di droghe, alcol e psicofarmaci” e poi racconta: “Ricordo quella notte a Milano di qualche anno fa, ero scappata da Terni ed ero finita in casa con degli alcolizzati e dei tossicodipendenti, ho rischiato di morire! Per grazia di Dio la mia famiglia è corsa a prendermi per i capelli, mi hanno fatta ricoverare e mi hanno salvato la vita”.

Adesso che il peggio sembra essere passato, Sara ha bisogno di tornare in piedi e ha chiesto aiuto alla D’Urso, che non ha perso tempo e l’ha subito invitata nello studio di Live per farle raccontare la sua storia.

Live Non è la D’Urso vi aspetta in prima serata, domenica 13 ottobre 2019, su Canale 5.