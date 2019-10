Live non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti della quinta puntata di stasera 13 ottobre 2019 su Canale 5

Canale 5 non è ha mai abbastanza di Barbarella. Torna l’appuntamento in prima serata con Live Non è la D’Urso anche questa domenica, 13 ottobre 2019, ore 21:25.

Sono diversi gli ospiti che animeranno questa quinta puntata con interviste, dichiarazioni e momenti divertenti.

Il format, evidentemente di successo, è stato confermato anche quest’anno per una seconda edizione. Tra gli elementi caratteristici della trasmissione, la presenza delle sfere, con dentro personaggi pronti a confrontarsi e interagire con l’ospite in studio per l’accesissimo Uno contro tutti.

E ancora l”interazione con il pubblico a casa grazie al Live sentiment, vale a dire la possibilità per gli spettatori di dare il proprio “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Gli ospiti della puntata di stasera di Live Non è la D’Urso

Ma quali sono le anticipazioni di questa domenica, 13 ottobre 2019? Quali ospiti intratterranno il pubblico di Canale 5?

Live non è la D’Urso anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Partiamo con il momento più importante di questa quinta puntata di Live. Ospiti del programma saranno Asia Argento (che si prepara per la partenza di Pechino Express?) e Alba Parietti: entrambe saranno protagoniste del confronto con le sfere.

Nel salotto di Barbara, inoltre, arriva per la prima volta Sara Tommasi, reduce dalla battaglia contro il bipolarismo (e non solo), che ha lanciato un appello alla tv ed è stato prontamente accolto dalla padrona di casa di Live. La showgirl ha scritto: “Ho passato anni veramente terribili, tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo senza una meta, non riuscivo a volermi bene, mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me e facevano fare qualsiasi cosa perché nelle condizioni in cui ero non ero in grado di distinguere il bene dal male e quindi non sapevo dire no”.

Un altro ospite della serata a Live Non è la D’Urso è Clizia Incorvaia, moglie di Francesco Sarcina, che metterà i puntini sulle “i” circa il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio (amico e testimone di nozze).

Chi è Cinzia Incorvaia?

E ancora, durante questa domenica di ottobre, vedremo nel salotto di Barbara D’Urso anche Ivana Spagna, Franco Gatti e l’attrice Marina Giulia Cavalli: tutti e tre confesseranno di avere contatti con i defunti ma sarà proprio l’ultima dei tre in particolare a rivelare di aver parlato con la figlia avuta dall’ex marito Roberto Alpi, scomparsa nel 2015 (aveva 21 anni).

Appuntamento dunque stasera 13 ottobre 2019 con la quinta puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.