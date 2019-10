Jennifer Pamplona, chi è la sosia di Kim Kardashian ospite a Live Non è la d’Urso

Jennifer Pamplona è una degli ospiti di Live Non è la d’Urso di stasera, 28 ottobre 2019. La trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso affronta nella puntata di oggi il tema della chirurgia estrema, vale a dire di quelle persone che si sono sottoposte a molti interventi pur di apparire belle. Ma chi è Jennifer Pamplona?

Oltre a Jennifer, la sosia di Kim Kardashian, in studio ci saranno la Donna Gatto, Jocelyn Wildenstein, 79 anni, che si è sottoposta a molti interventi proprio per assomigliare a un gatto, e Allegra Cole, la donna con la quindicesima di seno.

Jennifer Pamplona chi è, la sosia di Kim Kardashian

Classe 1993, è una modella dall’aspetto che non passa inosservato. La ragazza si è infatti sottoposta a decine di interventi pur di somigliare al suo idolo Kim Kardashian: 20 operazioni in tutto, a fronte di una spesa davvero ingente.

Inizialmente il tutto era partito quasi come un gioco, ma poi le cose si sono fatte davvero serie. La sua trasformazione ha fatto il giro del mondo ed è stata molto discussa. In un’intervista Jennifer Pamplona ha dichiarato: “Ho pensato che somigliare a Kim Kardashian fosse un’ottima occasione per la mia carriera, quindi ho investito sempre più soldi per arrivare all’obiettivo”.

Tra le operazioni che ha affrontato, ricordiamo due interventi al setto nasale, due di mastoplastica, una sul ‘lato B’, liposuzione, otto operazioni alle gambe, filler guance e labbra, chirurgia del mento e botox. Attualmente vive tra Dubai e la California, e il suo sogno è quello di entrare nel mondo della moda.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non sappiamo se ha un fidanzato. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 500mila persone, con cui condivide le immagini della sua trasformazione.

