Stasera in tv 28 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 28 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 28 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La famiglia von Trapp – Una vita in musica

Questa sera su Rai 1 va in onda un film musicale di produzione tedesca, La famiglia von Trapp – Una vita in musica. La pellicola, del 2015, vede la regia di Ben Verbong.

Trama: L’anziana Agathe von Trapp racconta la sua vita alla giovane nipote americana Kirsty: Agathe, con una grande passione per il canto, è cresciuta in Austria con i numerosi fratelli e sorelle e, alla morte dell’amata madre, si prende cura della casa e di suo padre Georg von Trapp, eroe austriaco della prima Guerra mondiale. L’uomo trova un nuovo amore e una madre per i suoi figli, nell’istitutrice Maria. Sono anni drammatici e violenti: Hitler vuole annettere l’Austria alla Germania.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Frozen – Il regno di ghiaccio

Questa sera su Rai 2 va in onda un famoso film d’animazione che ha fatto impazzire le bambine di un’intera generazione: Frozen – Il regno di ghiaccio.

Trama: La giovane Anna, il cui regno è caduto sotto la maledizione di un eterno inverno, si unisce in viaggio con Kristoff, un audace uomo di montagna, per rintracciare Elsa, la sorella di Anna che ha causato accidentalmente il disastro, e porre fine all’incantesimo. Affrontando cime innevate e pericolosi costoni ed incontrando creature mistiche e magiche ad ogni angolo. Insieme affronteranno una corsa contro il tempo per salvare il regno dalla distruzione.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Stati Generali

Questa sera su Rai 3 il secondo appuntamento con Serena Dandini, tornata su Rai 3 con un nuovo show in cui la conduttrice, insieme alla sua squadra di comici, mette in scena – tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà – la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

Le anticipazioni di stasera

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio, il talk show di approfondimento sulle diverse tematiche di attualità condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 28 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Adrian

Su Canale 5 stasera torna Adrian, lo show di Adriano Celentano.

GUIDA TV 28 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – The Transporter Legacy

Su Italia 1 questa sera va in onda The Transporter Legacy, film d’azione con Ed Skrein.

Trama: Lo specialista del rischio Frank Martin agisce secondo tre semplici regole: niente nomi, nessuna domanda, nessuna rinegoziazione. Durante una delle sue missioni, Frank si ritrova coinvolto in una faida combattuta da quattro giovani donne che non hanno nulla da perdere. Impegnato in una corsa contro il tempo per risolvere questioni molto personali, l’uomo avrà una sola scelta: rinunciare alla sue regole.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 28 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento sui principali fatti di attualità condotto come sempre da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 28 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita

21:00 – UEL Lazio – Cluj

Su Tv8 questa sera va in onda lo scontro di Europa League tra Lazio e Cluj.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I vichinghi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film I vichinghi, con Tom Hopper e Ryan Kwanten.

Trama: Nel IX secolo un gruppo di vichinghi guidato dal capitano AsbjÖrn parte alla volta della Gran Bretagna per saccheggiare i ricchi monasteri nel nord dell’isola. Durante il viaggio, però, una tempesta colpisce l’imbarcazione che viene distrutta dagli scogli al largo della costa della Scozia, l’unica parte della Gran Bretagna in cui non c’è alcun insediamento vichingo. Giunto a terra, il gruppo si imbatte in Lady Inghean, figlia del re scozzese Dunchaid, e decide di prenderla in ostaggio per chiederne poi il riscatto. Per salvare sua figlia, Dunchaid mette sulle tracce dei Vichinghi un “branco” di mercenari noti per la loro ferocia.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 28 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:55 – Istanbul B. – Roma (diretta)

21:00 – Lazio – Cluj (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda lo scontro di Europa League tra Lazio e Cluj.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monferrato

21:15 – X Factor 2019 Live 6

Questa sera su Sky Uno torna X Factor, il talent show canoro più seguito d’Italia. Questa sera il sesto Live, in cui si conoscerà la classifica degli inediti dei concorrenti più ascoltati.

